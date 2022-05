Armutszeugnis in der Bezirksliga

Von: Thomas Ernstberger

Teilen

Markus Ansorge – Denklingens Trainer hinter dem Fangnetz. © Ernstberger

Ich will heute an dieser Stelle mal kein Ereignis aus meinem Münchner Reporter-Leben erzählen. Ich möchte zu einem Vorgang im bayerischen Amateur-Fußball Stellung nehmen, der eine ganze Liga, die Bezirksliga Oberbayern, fast geschlossen gegen einen Verein aufgebracht hat. Zu Recht! Um es gleich mal vorweg zu nehmen. Ich halte das Verhalten des BCF Wolfratshausen im Liga-End­spurt für ein Armutszeugnis, jenseits von jedem Fair-Play-Gedanken.

Doch der Reihe nach: Ich war vor zehn Tagen in Denklingen, wollte mir das Spiel gegen den MTV Berg mit Trainer Wolfgang Krebs, den ich seit über 30 Jahren kenne, anschauen. Ich fand ein fast schon absurdes Szenario vor: VfL-Coach Markus Ansorge stand weit entfernt vom Spielfeld hinter einem Fangzaun, ein paar Denklinger Stammspieler schauten von irgendwo im wahrsten Sinn des Wortes „isoliert“ zu, während das letzte Aufgebot gegen Berg kämpfte. Corona hatte im Vorfeld der Partie zugeschlagen, sieben Akteure und den Trainer hatte es erwischt.

Dazu muss man auch noch wissen: Es war der drittletzte Spieltag der Saison, es geht um den Aufstieg in die Landes­liga. Mit einem Sieg statt des hart erkämpften 0:0 wäre Denklingen sogar wieder Spitzenreiter gewesen. Eine Spielverlegung war laut BFV-Statuten nicht möglich – dafür hätte es acht statt sieben Corona-Fälle geben müssen. „Wir hätten tricksen können, aber das wollten wir nicht“, sagt Ansorge. So geht Fair-Play!

Ganz anders verhielt sich Liga-Konkurrent Wolfratshausen, immerhin ein ehemaliger Bayernligist. Der BCF trat zum Spiel gegen den Tabellendritten Haidhausen einfach nicht an. Spielermangel, lautete die Begründung. Folge: Haidhausen bekam die drei Punkte vom Sportgericht „geschenkt“ – und liegt jetzt vor Denklingen. Nur allzu verständlich, dass VfL-Coach Ansorge tagelang „auf 180“ war. Man darf nämlich auch nicht vergessen, dass Wolfratshausen eine zweite Mannschaft im Punktspiel­betrieb, also mindestens 30 Spieler zur Verfügung hat. Von der Zweiten, so hieß es, sei aber kein Spieler greifbar gewesen. Ich finde das lächerlich. Ich habe früher auch Fußball gespielt – bei uns wäre es eine Riesen-Ehre gewesen, mal in der Ersten aushelfen zu dürfen.

Fazit: Wolfratshausen hat den Fair-Play-Gedanken mit Füßen getreten mit einer Aktion, die auch die beiden letzten Spieltage beeinflusst hat. Die Leidtragenden sind die „Nicht-Trickser“ aus Denklingen, denen das Nicht-Antre­ten des BCF den Aufstieg kosten kann.

Ich sag’s nochmal und lass mich von dieser Meinung auch nicht abbringen: Ein Armutszeugnis! Das hat Denklingen definitiv nicht verdient.