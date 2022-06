Das Nationaltrikot von »König« Gabor

Von: Thomas Ernstberger

Tolle Erinnerung an den „König“: KREISBOTE-Kolumnist Thomas Ernstberger mit dem Nationaltrikot von Gábor Király. © Ernstberger

Deutschland vergangenen Samstag gegen Ungarn in der „Nations League“ – das war eine Begegnung, die ich schon früher mit ganz besonderem Interesse verfolgt habe – was allerdings weniger an „unserer“ Mannschaft lag, als an dem Mann, der 2001, 2004, 2010 und 2016 im Tor der Ungarn stand und den ich schon immer so richtig gut fand. Es war der Keeper mit der grauen „Schlabberhose“, der legendäre ungarische Rekord-Nationalspieler Gábor Király (107 Länderspiele).

Im Sommer 2009 durfte ich ihn dann persönlich kennenlernen. Ich erinnere mich noch ganz genau an unser erstes Telefongespräch, es war spät am Abend. Ich hatte den Tip bekommen, dass Király von Leverkusen zu 1860 München wechseln wird. Typisch für ihn: Er redete nicht um den heißen Brei herum, versuchte auch nicht, zu dementieren. „Ich muss sagen, Sie sind gut informiert“, bestätigte er meine exklusiven Informationen.

Wenige Tage später wurde er offiziell bei den „Löwen“, damals Zweitligist, im genauso brechend vollen wie stickigen „Presse-Container“ vorgestellt. Der ehemalige Bundesliga- und England-Profi (Hertha BSC, Crystal Palace) trat in einem modischen, schwarzen Anzug vor die Presse – und man merkte sofort: Der Ungar ist eine echte Persönlichkeit. „Jetzt weißt du, warum ich ihn geholt habe“, sagte der damalige 1860-Sportdirektor Miki Stevic nach der Präsentation mit einem breiten Grinsen zu mir.

Fünf Jahre, bis 2014, war Király ein Löwe. Er bestritt 168 Spiele im 1860-Tor – ich hab’ fast alle gesehen und ich kann mich an kein einziges, richtig schlechtes Spiel von ihm erinnern. Gábor war über all die Jahre hinweg der große Rückhalt der Löwen und einer der großartigsten Sportler, mit denen ich es in meiner 25-jährigen Reporter-Zeit zu tun hatte – fußballerisch wie menschlich.

Király war für uns Journalisten immer zu sprechen, er stellte sich auch unangenehmen Fragen, ohne völlig in nichtssagenden Floskeln zu versinken. Und man konnte sich hundertprozentig auf ihn verlassen. Nur ein Beispiel: Bevor er mal wieder zu einer Länderspielreise aufbrach, fragte ich ihn: „Kannst du mir bitte mal ein Trikot mitbringen?“. Der „König“ (das heißt Király auf Deutsch) nickte nur und sagte: „Natürlich.“ Als er zurückkam hatte er eine Plastiktüte dabei, die er mir nach dem Training ohne großes Brimborium überreichte. Inhalt: Ein goldenes, ungarisches Nationaltrikot mit der Rückennummer 1 und dem Schriftzug KIRÁLY darüber. Es hat einen Ehrenplatz in meiner Sammlung bekommen, auf dieses Geschenk bin ich noch immer sehr stolz.

2014 wechselte Király nach Fulham, bestritt danach noch 107 Spiele für seinen Heimatverein Haladás Szombathely. 2016 war er mit 40 Jahren und 86 Tagen der älteste Fußballer, der je an einer EM-Endrunde teilnahm, Nach 26 Jahren als Profi beendete er im Mai 2019 mit 43 Jahren seine Karriere.

Unser Kontakt ist nie ganz abgerissen. An meinem Geburtstag ist Gábor seit Jahren einer der ersten Gratulanten. Auch in dieser Hinsicht ist immer Verlass auf den ungarischen Rekord-­Torhüter…