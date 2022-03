Das „Oly“ war „mein“ Stadion

Von: Thomas Ernstberger

Rudi Völler im legendären blauen Hedos-Trikot im Olympiastadion. Der Stürmer spielte von 1980 bis 1982 bei den Münchner „Löwen“. © TSV 1860 München

Man kann jetzt von diesem Vorschlag halten, was man will. Man kann (und muss) auch darüber diskutieren, ob er tatsächlich von Hasan Ismaik stammt. Fakt ist: Auf den Social Media-Accounts, die auf seinen Namen laufen, hat der jordanische Investor des TSV 1860 München als Hilfe für die Ukraine ein Freundschaftsspiel Rot gegen Blau, Bayern gegen die Löwen, angeregt. Es soll im Münchner Olympiastadion stattfinden – als „Highlight“ 50 Jahre nach Olympia 1972.

Als ich das las, musste ich an viele großartige Nachmittage und Abende in dieser Kultstätte zurückdenken. Und an Weltstars: Die Rolling Stones, Pink Floyd, Simon&Garfunkel, Robbie Williams und Michael Jackson habe ich dort live verfolgt. Aber auch Sportler erlebt, die an dieser historischen Stätte glänzten.

Natürlich fallen mir da neben 72er Olympia-Gold-Gewinnern wie Klaus Wolfermann, Ulrike Meyfarth, Heide Rosendahl oder dem ukrainischen Sprint-Star Walerij Borsow zuallererst die Großen des FC Bayern ein: Gerd Müller mit seinen einmaligen Toren, Franz Beckenbauer (als Spieler, Trainer und Experte), Sepp Maier, den „Entenfänger“. Später Karl-Heinz Rummenigge, Paul Breitner, Jean-Marie Pfaff, Lothar Matthäus, Klaus Augen­thaler und Oliver Kahn. Aber auch den damals besten Spieler der Welt: Diego Maradona, der 1989 mit Napoli im UEFA-Pokal gegen die Münchner zauberte.

Ich habe den der jungen Rudi Völler im 1860-Trikot gesehen. Den großen Udo Lattek auf der Trainerbank. Weltmeister Thomas Häßler und WM-Torschützenkönig Davor Suker, die ihre Karrieren bei den Löwen ausklingen ließen. Und ich hielt im geheimen (und leider längst aufgelösten) „Adalbert-Wetzel-­Zimmer“ in den Stadion-Katakomben das Original Pelé-Trikot in den Händen.

Ich durfte als 15-Jähriger im Mai 1972 zum Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und der Sowjetunion, ich war unter den (inoffiziell) 100.000, die im August 1973 beim Helmut Haller-Comeback bei der Partie 1860 gegen Augsburg für einen Zuschauerrekord sorgten, ich bejubelte beim WM-Endspiel 1974 die Tore von Breitner und Müller, ich war nach unzähligen Spielen der Bayern und der Löwen dabei, als sich die „Roten“ am 14. Mai 2005 mit einem 6:3 gegen den 1. FC Nürnberg aus dem „Oly“ Richtung Allianz Arena verabschiedeten.

Und ich war beim (unsinnigen) DTM-Rennen 2012 genauso im Stadion wie bei der Leichtathletik-EM 2002. Nur Türkgücü in Liga 3 habe ich mir dann nicht mehr angetan. Mein Abschied aus „meinem“ Stadion war am 31. März 2005 – ein 0:0 von 1860 gegen den 1. FC Köln in der 2. Liga.

Sollte das „Ismaik-Benefiz-­Spiel“ tatsächlich zustande kommen: Ich würde es mir nicht entgehen lassen. Und dann von alten, großen Zeiten unter dem olympischen Zeltdach träumen...

Haben Sie besondere Erinnerungen an München 1972? Vielleicht ein Foto? Oder sonst ein olympisches Souvenir, egal welcher Art? Dann schreiben Sie bitte eine E-Mail an redaktion-LL@kreisbote.de. In unserer neuen Olympia-Serie wollen wir in loser Folge über Ihre olympischen Erlebnisse, liebe Leserinnen und Leser des KREISBOTEN, berichten.