Demenz! René Weller ist jetzt »ganz unten«

Von: Thomas Ernstberger

Alte Freunde und Box-Weggefährten: René Weller (rechts) und „Brunnenwirt“ Toni Selak aus Ellighofen. © TOM

Ich habe vor ein paar Tagen eine TV-Doku gesehen, die mich zutiefst erschüttert hat. Sie handelte von einem Mann, dem in den 80er und 90er Jahren die Frauen zu Füßen lagen, der ein deutsches Sport-Idol war – Weltmeister, Europameister, neun Mal deutscher Meister, Nationalmannschaft, fünf Mal „Boxer des Jahres“. René Weller war ein Modell-Athlet. Als ich ihn Anfang der 90er Jahre kennenlernte, war er nie um einen flotten Spruch ver­legen und auch mit damals 38 Jahren noch topfit.

Drei Jahrzehnte später ist der „schöne René“, wie er früher genannt wurde, ein Wrack. Der Blick des 68-Jährigen geht ins Leere, man versteht nur schwer, was er sagt, er erkennt niemanden mehr. Weller ist unheilbar an Alzheimer erkrankt, die Demenz hat sein Wesen total verändert. Erschütternd, was aus dem einst besten deutschen Leichtgewichts-Boxer geworden ist.

Weller war vor 30 Jahren ein gern gesehenes Mitglied der Starnberger Promi-Szene, nahm an allerlei Veranstaltun­gen im Fünfseenland teil. Das führte sogar dazu, dass er sich am Ammersee auf einen EM-Qualifikationskampf vorbereitete. „Herrsching wird Box-Hochburg“, lautete am 12. August 1992 meine Schlagzeile im KREISBOTEN. Im Festsaal des Andechser Hofs (da war René auch Gast bei der offiziellen Eröffnungsfeier und saß direkt neben meinen Eltern) wurde damals ein Box-Ring aufgebaut, zehn Tage lang führte Weller am Ammersee ein Trainingslager für die besten deutschen Box-Profis (darunter natürlich er selbst) durch. Ich durfte das Box-Camp damals journalistisch begleiten – das war eine spannende Geschichte.

Ein weiteres Erlebnis mit Weller: 1994 organisierte ich als „Wiesn-Reporter“ (ein einmaliger Ausrutscher…) täglich auf dem Münchner Oktoberfest einen Promi-Tisch mit illustren Gästen. Klar, dass da der Box-Star nicht fehlen durfte. Ich erinnere mich noch gut: „Heute kommt der schöne René“, war in der Zeitung zu lesen. Weller erzählte aus seinem glamou­rösen Leben, unterhielt den Tisch bestens. Ob er auch da, wie fast immer, seinen kleinen Koffer mit allerlei Goldschmuck dabei hatte, weiß ich nicht mehr. Der „Champ“ kam in Begleitung seiner Dauer-Liebe, dem Model Brigitta Cimarolli. Auch sie kam in der Doku „Die René Weller-Story“ zu Wort. Auch sie erkannte Weller nicht mehr.

„Es ist eine Tragödie“, sagt Toni Selak aus dem Landsberger Stadtteil Ellighofen. Selak war früher mal bayerischer Box-­Meister. Bei ihm, im „Brunnenwirt“, war Weller früher oft zu Gast. Schließlich kennen sich die beiden von vielen gemeinsamen Kämpfen: „Wir haben zusammen in der Box-Staffel des ASV Dachau in der Oberliga und auch bei 1860 München geboxt – aber nie gegeneinander. Sehr traurig, was mit René passiert ist.“

Bereits seit 2014 ist Weller an Demenz erkrankt – wohl auch eine Folge der vielen Kopftreffer, die er im Lauf seiner langen Karriere mit mehreren hundert Kämpfen (davon 55 als Profi) einstecken musste. Jetzt ist der „Champ“ ein Pflegefall. „Wenn ich unten bin, ist unten oben“, war sein Motto. Aber auch daran erinnert er sich heute nicht mehr. Eine schlimme Geschichte. Leider ohne Aussicht auf ein Happy End.