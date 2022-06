Der tolle Fight gegen Dortmund

Von: Thomas Ernstberger

Der gelb-blaue „Pokal-Schal“ aus dem Jahr 2013 – hier präsentiert von Ex-1860-„Kultwirtin“ Christl Estermann. © Ernstberger

Ich weiß aus vielen Gesprächen, dass es im Landkreis Landsberg unglaublich viele Fans der Münchner „Löwen“, des aktuellen Fußball-Drittligisten 1860 München, gibt. Ich muss bei mir zuhause nur aus dem Fenster schauen, dann sehe ich an einem Nachbar-Grundstück immer wieder eine 1860-Fahne wehen.

Ich verrate an dieser Stelle: Aus meiner Zeit als 1860-Reporter in München habe ich noch das ein oder andere, ganz besondere Erinnerungsstück aus diesen „weiß-blauen Jahren“ zuhause liegen. Das goldene, ungarische Nationaltrikot von Torwart-Idol Gabor Kiraly zum Beispiel, das Dress von Löwen-­„Legende“ Daniel Bierofka, in dem er zwei Tore in Karlsruhe erzielte, Trikots der Ex-Kapitäne Gui Vallori (auch das von Atletico Baleares, wo er seine Karriere beendete) und Christopher Schindler, von Torben Hoffmann, Stefan Aigner oder dem serbischen Nationalspieler Antonio Rukavina, um nur ein paar zu nennen. Alle natürlich „match worn“, also im Spiel getragen, und persönlich überreicht bekommen.

Ja, und noch was liegt in meiner „Devotionalien-Kiste“: Ein gelb-blauer Schal mit den Wappen von Borussia Dortmund und 1860 München. Das ist eine Erinnerung an ein Klasse-­Spiel, das es Ende Juli/Anfang August wieder geben wird. Am 24. September 2013, einem Dienstag-Abend, standen sich die Löwen, damals Zweitligist, und Bundesligist BVB in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegenüber. Vor 71.000 Zuschauern in der ausverkauften Allianz-Arena, einem Stadion, in dem ich immer gerne gesessen bin – ohne jetzt einer Grünwalder Stadion-Diskussion vom Zaun brechen zu wollen…

Ich erinnere mich gut: Es waren eine Traum-Kulisse, eine Wahnsinns-Stimmung und ein Super-Spiel, in dem die damals frisch von Friedhelm Funkel trainierten Sechziger (mit Kiraly im Tor, Benny Lauth, Dominik Stahl, Moritz Stoppelkamp und Schindler) dem großen Bundesligisten (mit Torjäger Robert Lewandowski, Mats Hummels, Kevin Großkreutz, Marco Reus und dem Ex-Löwen Sven Bender) alles abverlangten. Nach 90 Minuten stand es 0:0, in der Verlängerung sorgten Pierre-­Emerick Aubameyang per Elfmeter und Henrich Mchitarjan für den 2:0-Sieg der Westfalen.

Weltmeister Großkreutz aus der Siegermannschaft von damals war es, der jetzt eben dieses Duell zwischen den Blauen und den Schwarz-Gelben für die erste Pokalrunde erneut ausloste. Schade nur, dass statt der 71.000 halt nur 15.000 Zuschauer im „Grünwalder“ auf „Giesings Höhen“ Platz finden werden. Dieses Spiel „Klein gegen Groß“ hätte erneut eine Kulisse wie 2013 verdient! Auch klar: Dieser Pokal-Hit hat „Sensations-Potenzial“. Ich bin ganz ehrlich: Ich würde mich riesig freuen, wenn es die Löwen in die nächste Pokalrunde schaffen würden.