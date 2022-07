Die Ex-Profis bei den bayerischen Amateuren

Von: Thomas Ernstberger

Spielt jetzt ganz in Rot für Otterfing: Ex-Profi Stefan Aigner. © FKN

Ganz ehrlich: An das rote Trikot muss ich mich erst (wieder) gewöhnen. Obwohl das „Leiberl“ von Eintracht Frankfurt mit seiner Bundesliga-Rückennummer 16, das ich vor Jahren von ihm bekommen habe, ja auch zu einem großen Teil rot ist. Nämlich schwarz-rot-längsgestreift.

Aber obwohl er für die Hessen 120 Mal im Fußball-Oberhaus auflief, hat man Stefan Aigner eigentlich zuerst im blauen Trikot von 1860 München in Erinnerung. Er war ein „Tiefblauer“, sorgte vor seinem Comeback 2016 erst mal für eine Riesen-­Euphorie beim Zweitligisten.

Ich erinnere mich gut an das Sommer-Trainingslager in Bad Waltersdorf (Österreich). „Ich würde Aigner gerne zurückholen. Sollen wir das machen?“, fragte mich der damalige Präsident Peter Cassalette. Klar, dass ich ihm riet, seinen Plan in die Tat umzusetzen. Die Rückhol-Aktion sah zunächst nach dem ganz großen Löwen-Coup aus. Das Trikot mit der Nummer 29 war der Renner im Fanshop. Und Aigner trumpfte gleich groß auf, wurde Kapitän und schon als Aufstiegsgarant gefeiert. Bitter, dass ausgerechnet er dann für viele Fans zum „Gesicht des Abstiegs“ wurde. Eine schwere Verletzung im Training, viel zu früh wieder angefangen, um die Löwen nicht im Stich zu lassen – ab da lief’s nicht mehr.

Die „Colorado Rapids“ in der amerikanischen MLS, Uerdingen und Wehen-Wiesbaden waren die weiteren Stationen von „Aiges“, bis ihn eine langwierige Schambeinentzündung im Juni 2021 dazu veranlasste, seine Profi-Karriere nach 15 Jahren zu beenden.

Aber jetzt kickt er wieder. Der Ex-Löwe, der mittlerweile im Landkreis Starnberg wohnt und sich als „Personal Trainer“ selbständig gemacht hat, spielt künftig für den TSV Otterfing (dort trainiert er schon länger den Nachwuchs) in der Kreisliga.

KREISBOTEN-Koluminist Thomas Ernstberger mit der Frankfurter 16 von Stefan Aigner. © Ernstberger

Tja – ganz schön was los in Sachen Ex-Profis in den unteren, bayerischen Fußball-Ligen. Sascha Mölders (Ex-1860) beim TSV Landsberg, Dominik Stroh-Engel (unter anderem Wehen-Wiesbaden, Darmstadt, KSC, Unterhaching) in Memmingen (das Duell der beiden Torjäger gab’s gleich am gestrigen Dienstag, am zweiten Spieltag) und Nico Karger (Ex-1860) in Deisenhofen – das sind die drei „Bayernliga-Tops“. Dazu tummeln sich jede Menge ehemalige Löwen in den unteren Ligen: Aigner, die Bender-Zwillinge trotz DFB-Engagement bei Kreisklassist TSV Brannenburg, Korbinian Vollmann beim Kirchheimer SC (Landesliga), Djordje Rakic bei Bayernliga-Absteiger TSV Schwabmünchen, Savio Nsereko bei Srbija München (Bezirksliga) oder Nono Koussou beim TSV Sauerlach (Kreisliga).

Und dann wäre da natürlich auch noch der „Grandseigneur“ des bayerischen Amateur-Fußballs: Gerry Hillringhaus steht noch immer, wenn Not am Mann ist, im Tor von Landesliga-­Absteiger SV Bad Heilbrunn (in der Bezirksliga ein neuer Gegner des VfL Denklingen). Der ehemalige Bundesliga-­Keeper des FC Bayern hat gerade seinen 60. Geburtstag gefeiert…