Das Wohnzimmer der Sportprominenz

Von: Thomas Ernstberger

Teilen

Stammgast: Der legendäre 1860-Präsident Karl-Heinz Wildmoser (rechts) kam regelmäßig zun Dinand Scheermeyer in die „Klamotte“. © Ernstberger

Neulich hab’ ich ihn mal wieder getroffen; Dinand Scheermeyer, den Holländer, der zwei Jahrzehnte lang der Gastgeber für die Fußballer aus der ganzen Region, vom Starnberger bis zum Ammersee und darüber hinaus, war. Egal, ob man in Landsberg, in Dießen oder in Utting gespielt hat: Im angesagten Nachtlokal „Klamotte“ in der Starnberger Theresienstraße traf man sich zu später Stunde.

Die „Klamotte“ war zwischen 1977 und 1997 das „Wohnzimmer“ der (Sport)-Prominenz. Scheermeyers „Irish Whisky“ war legendär. Und ein Besuch nach der Spielersitzung am Donnerstagabend für unzählige Fußballer, Trainer, Funktionäre und sonstige „Experten“ Pflicht.

Aus der ehemaligen „Eule“ hatte der Holländer ein Lokal gemacht, das zum Muss für jeden wurde, der in Starnberg sehen und gesehen werden wollte. Box-Champion Henry Maske und Europameister Rene Weller schauten genauso vorbei wie die Bayern-Stars Lothar Matthäus, Hansi Pflügler und der jetzige Bundestrainer Hansi Flick, wie Bayern-Coach Erich Ribbeck, der im Schlepptau von FCB-Vize Fritz Scherer und „Wurst-König“ Rudi Houdek kam, und natürlich Trainer Werner Lorant sowie viele Spieler „seines“ TSV 1860 München. Karl-Heinz Wildmoser, den Scheermeyer in der „Klamotte“ überredete, Löwen-Präsident zu werden, war genauso Stammgast wie der damalige Starnberger Landrat Dr. Rudolf Widmann, die weltbekannte Schauspiel-Ikone Johannes „Joopie“ Heesters und die Größen des Oberland-Sports.

Wenn Training und Spielersitzung vorbei waren, traf man sich auf einen Irish Coffee bei Dinand (das geheime Rezept für sein Spezialgetränk hatte er aus der Lehre in England mitgebracht). Vorausgesetzt, man kam überhaupt rein. Die Gäste mussten an der Tür klingeln – „und wenn mir einer nicht gepasst hat, hab ich gesagt: ,Tut mir leid, es ist alles besetzt‘.“

In der „Klamotte“ wurden die heißesten Gerüchte aus der Fußball-Szene besprochen, hier wurden Spieler-Transfers eingetütet, der vergangene Spieltag aufgearbeitet und der kommende vorab diskutiert.

Bei unserem Gespräch wird Dinand, den ich später bei fast jedem Spiel der Sechziger getroffen habe, immer wieder von Passanten gegrüßt. „Hier kennt mich jeder“, sagt er nicht ohne Stolz. Bis 1997, führte er die „Klamotte“. Dann war Schluss: „20 Jahre täglich bis vier, fünf Uhr nachts arbeiten – irgendwann reicht es“, blickt er auf ein langes Gastronomie-Leben mit unzähligen Begegnungen aus der Welt des Sports zurück.

In Dinands ehemaligem Lokal ist jetzt ein Fahrrad-Geschäft untergebracht: „Wenn ich da vorbeigehe“, gibt er zu, „kommt immer ein bisschen Wehmut auf. Schließlich waren die 20 Jahre in der Klamotte die schönste Zeit meines Lebens“.