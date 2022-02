Ein Abendessen mit Jean-Marie Pfaff

Von: Thomas Ernstberger

Teilen

Auf einen Kaffee mit dem Welttorhüter: KREISBOTEN-Kolumnist Thomas Ernstberger und Jean-Marie Pfaff, der in der vergangenen Woche seine Autobiografie vorgestellt hat. © Archiv Ernstberger

In der vergangenen Woche hat Jean-Marie Pfaff seine Autobiografie „Mein Leben – vom Straßen­fußballer zum Welttorhüter“ (mit Vorwort von seinem Freund und Vorgänger Sepp Maier), offiziell vorgestellt. Der Belgier, mittlerweile 68 Jahre alt, galt in den 80er Jahren als einer der besten Keeper der Welt und feierte 1982 bis 1988 mit dem FC Bayern München (156 Bundesligaspiele) seine größten Vereins-Erfolge: Er wurde dreimal Deutscher Meister, zweimal Pokalsieger und erreichte mit den „Roten“ 1987 das Europapokal-­Finale der Landesmeister das die Bayern aber mit 1:2 gegen den FC Porto verloren.

Der 64-fache belgische Nationalspieler ist einer der sympathischsten Fußball-Profis, die mir in meiner Reporter-Laufbahn begegnet sind. Unser erstes Treffen ist zwar schon lange her, aber ich erinnere mich noch ganz genau an einen wunderbaren, hochinteressanten Abend mit ihm in der „Schiffsglocke“ in Possenhofen am Starnberger See. Exakt 35 Jahre ist das her – ich war mit zwei Gewinnern des Münchner Merkurs, Anita und Max aus Seefeld, und ihm im Januar 1987 verabredet, in einem Restaurant, das damals – dank Chef Fritz Häring – als „Gourmet-Tempel“ galt.

Es wurden zwei unvergessliche Stunden, in denen der Fußball-Star ausführlichst aus seinem Leben erzählte. Dazu zauberte Häring, der mit seiner Frau Marlies später das Midgard-Haus in Tutzing über­nahm, seinen Gästen ein siebengängiges Menü auf die Teller. „Mit nichts vergleichbar“, lobte der Belgier. Und seine Fans stellten fest: „Ein Riesentyp, dem der Ruhm nicht in den Kopf gestiegen ist.“

Kurze Zeit später unser nächstes Treffen: Pfaff war Stargast des Starnberger „Presseballs“ im Undosa. Der Torhüter sah mich, begrüßte mich wie einen alten Freund – und drückte mir die Autoschlüssel seines sündteuren 7er BMW in die Hand, den er vor dem Eingang im Halte­verbot abgestellt hatte. „Such doch bitte einen Parkplatz“, bat er mich. Der junge Reporter und die Edel-Karosse. Auch eine Episode, die ich nie vergessen werde…

Ich traf Jean-Marie noch ein paar Mal im Stadion. Immer freundlich, immer auskunftsbereit – tatsächlich ein Supertyp, dieser Welttorhüter von 1987, eine echte Fußball-Legende. „Zuerst musst du ein guter Mensch sein, dann ein guter Torwart“, schreibt er in seiner Autobiografie. Damit ist über „El Sympatico“ eigentlich alles gesagt. Genau so habe ich ihn kennengelernt.