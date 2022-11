Eine Widmung vom »Godfather«

Von: Thomas Ernstberger

Interview mit einem Superstar: KREISBOTEN-Kolumnist Thomas Ernstberger und NHL-Godfather Troy Aikman. © Ernstberger

Es wird ein Feiertag für die Fans des amerikanischen Sports. Am kommenden Sonntag findet in der Münchner Allianz Arena zum ersten Mal ein reguläres Spiel der amerikanischen National Football Lea­gue (NHL) in Deutschland statt. Munich Game ist angesagt. Um 15.30 Uhr stehen sich im „Tempel“ des FC Bayern die American Football-Teams der Tampa Bay Buccaneers um Quarterback-Megastar Tom Brady und der Seattle Seahawks gegenüber.

Auch wenn die Buccaneers derzeit in der Krise sind: Die Nachfrage ist riesig. Die Arena war in wenigen Minuten ausverkauft, 75.000 Tickets sind weg. Es heißt, es hätte sogar eine Million Karten verkauft werden können.



American Football wird immer beliebter – das zeigen ja auch die Zuschauerzahlen bei den Heimspielen des Regionalligisten Landsberg X-Press. Ich gebe zu: Mein Herz schlägt eher für den Fußball, mit dem American Football kann ich, genauso wie mit Baseball, nicht viel anfangen. Ich habe auch die Fans nie so ganz verstanden, die sich jedes Jahr im Februar ab Mitternacht den „Super Bowl“ (das NHL-Endspiel) reingezogen haben. Ich hab’s mehrfach versucht, um mitreden zu könne, bin aber jedes Mal ganz schnell vorm Fernseher eingeschlafen. Als ich vor Jahren mal in Amerika war, habe ich tatsächlich probiert, kurzfristig vor Ort Tickets für ein Heimspiel der San Francisco 49ers zu ergattern. Leider keine Chance!



Trotzdem habe ich einen kalifornischen Superstar kennengelernt, der in den USA als „The Godfather“ (der Gottvater) des Footballsports verehrt wurde. Es war im Sommer 1994, zu einer Zeit, als die Münchner „ISPO“, die größte Sportartikel-­Messe der Welt, noch ein Pflichttermin für die Reporter war. Da traf man die Stars: Franz Becken­bauer, Uwe Seeler und den „Hackl-Schorsch“ bei Adidas, Lothar Matthäus und Sprint-­Olympiasieger Linford Christie sowie -Weltmeisterin Merlene Ottey bei Puma oder die Basket­ball-Legenden Magic Johnson und Charles Barkley am NBA-Stand.



Und noch einer war da und rührte die Werbetrommel für seine, damals in Deutschland (anders als in den Staaten) noch gar nicht so populäre Sportart – auch wenn’s die „Munich Cowboys“ und die „Argonauts“ in Starnberg schon gab: Ich durfte ein Interview mit Troy Aikman (heute 55 Jahre alt) führen, einer echten American Football-Legende: Der gebürtige Kalifornier führte die Dalles Cowboys dreimal als Quarterback mit der Trikot-Nummer 8 zu Super Bowl-Siegen und machte sich damit unsterblich. Nach einem Raumgewinn von insgesamt 32.942 Yards und 165 Touchdowns beendet Aikman im Jahr 2000 seine Karriere und wurde 2006 in die „Pro Football Hall of Fame“ aufgenommen. Was für ein toller Termin für einen jungen Reporter: Wir sprachen damals lange über „seinen“ Sport, Troy lud mich sogar ein, mal zu einem Spiel von ihm zu kommen – leider hat das dann aber nie geklappt.



Das Autogramm des „Godfathers“ mit Widmung („Thomas, nur das Beste für dich, Troy, #8“) halte ich noch immer in allerhöchsten Ehren.