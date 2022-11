Gregg Berhalter: Ein Ex-Löwe bei der WM in Katar

Von: Thomas Ernstberger

2006 am Wörthersee: Löwen-Kapitän Gregg Berhalter, heute Nationaltrainer der USA. © Ernstberger

In wenigen Tagen beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft im Wüstenstaat Katar. Klar, dass die umstrittene WM auch in dieser Kolumne thematisiert werden muss. Hinschauen, wegschauen, boykottieren? Ich werde mich zu diesen Fragen aber hier nicht äußern, das muss jeder für sich selbst entscheiden.

Ich gebe aber zu: So richtiges „WM-Fieber“, Vorfreude auf dieses Großereignis, ist bei mir ausgeblieben. Wie schön war das doch beim deutschen „Sommermärchen“ 2006, da hat’s richtig gekribbelt – schon allein lange vor der WM bei den Telefongesprächen mit Otto Pfister, dem deutschen Trainer des Togo, der sich damals mit seiner Mannschaft in Wangen im Allgäu auf das Turnier vorbereitet hat.

Die „Winter-WM“ in Katar: Ich werde sicher beim ein oder anderen Spiel vorm Fernseher sitzen, aber ich richte meinen Terminplan nicht nach den Spielen aus. Sie werden sich jetzt wundern: Aber mein großes Interesse gilt den Auftritten der USA. Und das hat einen ganz persönlichen Grund: Der Trainer der „Amis“ ist nämlich ein ehemaliger Münchner „Löwe“, ein Ex-Profi des damaligen Zweitligisten TSV 1860, den ich drei Jahre lang in München journalistisch begleiten durfte: Gregg Berhalter (heute 49) kam im Sommer 2006 von Energie Cottbus, bestritt bis zum Frühjahr 2009, als ihn Trainer Uwe Wolf ausmusterte, 73 Spiele im Trikot der Blauen. Ich erinnere mich gut ans erste Trainingslager unter Coach Walter Schachner in Pörtschach am Wörthersee: Berhalter war sofort akzeptiert, ein Leistungsträger und absoluter Musterprofi, vom ersten Tag seiner Löwen-Zeit an - auf und neben dem Platz. Sein Umgang mit den Journalisten war genauso vorbildlich wie mit seinen Mitspielern. Kein Wunder, dass er ganz schnell die Kapitänsbinde trug. Und das in einem Team, in dem sich viele illustre Namen tummelten. Antonio Di Salvo, heute deutscher U21-Nationaltrainer, der spätere Nationalspieler Marcel Schäfer (jetzt Sportdirektor beim VfL Wolfsburg), Abwehr-Kante Torben Hoffmann (arbeitet jetzt als Sky-Reporter), der schnell gefallene Publikumsliebling Berkant Göktan, Augsburg-Legende Daniel Baier oder Torwart-Urgestein Michael Hofmann, um nur ein paar zu nennen. Berhalter war einer, der stets voranging. Und sich immer auch kritischen Fragen stellte. Egal, wie das Spiel ausgegangen war: Gregg duckte sich nicht weg, verschwand durch keine Hintereingänge – er stand immer parat, wenn seine Meinung gefragt war. Die Interviews mit dem Innenverteidiger: Immer genauso gehaltvoll wie angenehm. Seine Antworten gab’s übrigens immer in perfektem Deutsch.

Nach seinem Abschied von 1860 spielte der 44-fache Nationalspieler noch bis 2011 bei LA Galaxy in der amerikanischen Major League Soccer (MLS), danach startete er seine Trainerkarriere beim schwedischen Zweitligisten Hammarby IF. Von 2013 bis 2018 war der Ex-Löwe in den USA Chefcoach und Sportdirektor bei Columbus Crew, seit Dezember 2018 ist er Nationaltrainer der US-amerikanischen Mannschaft, mit der er nach dem Sieg beim CONCACAF Gold-Cup 2021 die Qualifikation für Katar 2022 schaffte.

Ich werde Berhalter die Daumen drücken!