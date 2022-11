Wiedersehen mit Kevin Volland in Landsberg

Von: Thomas Ernstberger

Wiedersehen im Landsberger Sportpark: KREISBOTE-Kolumnist Thomas Ernstberger (links) und Fußball-Nationalspieler Kevin Volland (rechts). © Ernstberger

Wiedersehen macht bekanntlich Freude. So ein völlig unverhofftes ganz besonders! „Hast du gesehen, der Volland ist da“, fragte mich am Samstag Christine Spennesberger, die Mutter von TSV-Spieler Timo, bei unserem traditionellen Halbzeit-Plausch. Tatsächlich: Unter der schwarzen Wollmütze in der Reihe vor uns steckte Kevin Volland (30), der ehemalige Löwe und 15-fache deutsche Nationalspieler, der seit der Saison 2020/21 für AS Monaco in der französischen Ligue 1 spielt.

Das Wiedersehens-Hallo war groß – schließlich habe ich den Stürmer aus Thalhofen im Allgäu (Marktoberdorfer Ortsteil) vom ersten bis zu seinem letzten Zweitliga-Tag bei 1860 München journalistisch begleitet –vom Trainingslager 2010 unter Reiner Maurer in Bad Häring (Tirol), als er mit 18 erstmals bei den Profis mit dabei war, bis zum Frühjahr 2012, als er die Löwen verließ, um in der Bundesliga durchzustarten – erst in Hoffenheim, dann bei Bayer Leverkusen (247 Einsätze, 77 Tore im deutschen Oberhaus).



Unvergessen: Mein exklusives Doppel-Interview mit Volland und Papa Andy, dem ehemaligen Eishockey-Nationalspieler, in Marktoberdorf, und das Abschieds-Interview mit „Volles“ und seinem Sturmpartner Stefan Aigner (wechselte damals zu Eintracht Frankfurt) Anfang Mai 2012. Über zehn Jahre ist das her – aber die Aufzeichnung habe ich immer noch in meinem Handy gespeichert. Und der lose Kontakt ist nie abgerissen.



Jetzt natürlich die Frage: Was machte Volland (mit Bruder Robin, der in Unterföhring spielt) in Landsberg? Ganz einfach: Zwischen Rückkehr aus dem Familien-Urlaub auf den Male­diven (am Freitag) und Flug nach Nizza (am Sonntag; Trainingsbeginn in Monaco war am Montag) drückte der frühere Nationalspieler seinen Spezln beim TSV Kottern (da spielte Robin früher) die Daumen: Seinem Cousin Nico Beutel („der war früher besser als ich“) genauso wie dem Ex-Landsberger Dennis Hoffmann, mit dem es nach Spielschluss auch noch ein Selfie gab.



Kevin, der immer noch engen Kontakt zu Löwen-Legende Benny Lauth hat, seinem früheren Team-Kollegen, war zum ersten Mal im Landsberger Sportpark. „Eine tolle Anlage“, lautete sein Urteil. Lob auch für TSV-Spielertrainer Sascha Mölders nach dessen Ausgleichstreffer: „Das ist halt Klasse. Auch wenn man ihn lange nicht sieht, ist er zum richtigen Moment am richtigen Platz.“ Volland fuhr zufrieden heim ins Allgäu – nicht zuletzt, weil die „Roten“ aus Kottern gewonnen hatten: „Ein verdienter Sieg“, sagte er. Das sah nicht nur der Profi so.

Diese Saison hat Volland noch Vertrag in Monaco, danach geht’s zurück nach Bayern. „Die Zeit in Monaco ist für uns alle eine tolle Erfahrung. Aber meine Heimat ist und bleibt Thalhofen.“ Und wie sieht’s mit einer von so vielen Löwen-Anhängern erhofften, möglichen Rückkehr zum Karriereende zu 1860 aus? „Das ist durchaus möglich“, verrät. Damit dieser blaue Fan-Traum Realität werden kann, sollten die Münchener aber erst mal ganz dringend in die 2. Liga zurückkehren…