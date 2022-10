Legenden unter dem Zeltdach

Von: Thomas Ernstberger

Das Trikot von „Biero“: KREISBOTE-Kolumnist Thomas Ernstberger mit dem Dress von Daniel Bierofka. © B. Ernstberger

Ich habe an dieser Stelle schon einmal verraten, dass das Münchner Olympiastadion meine Lieblings-Sportstätte ist. Weil ich dort 1972 die Spiele erlebt habe, weil ich dort Zeuge von unvergesslichen Fußball-Ereignissen (wie dem WM-Endspiel 1974) war. Auch die „Löwen“ und die Bayern habe ich im „Oly“ in zahllosen Spielen live gesehen – Tragödien und Triumphe…

50 Jahre nach den Olympischen Spielen kehren im Rahmen der Jubiläums-Feierlichkeiten am Sonntag (14.15 Uhr, live auf Sport1) Münchner Fußball-Legenden in das Stadion zurück, in dem sie einst gespielt haben. Unter dem Motto „München vereint“ schnüren namhafte Oldies des FC Bayern und des TSV 1860 München noch einmal die Fußball-Schuhe.

Wenn ich lese, wer in diesem Derby alles dabei ist, kommen natürlich jede Menge Erinnerungen hoch – an meine ersten Spiele als junger Bayern-Reporter und natürlich an viele Auftritte der Löwen. Als erstes muss ich da immer an Francis Kioyo denken: An den verschossenen Elfmeter beim 1:1gegen Hertha, der im Mai 2004 letztlich zum Abstieg von 1860 in die 2. Liga führte. Ich interviewte Kioyo direkt nach seinem legendären Fehlschuss auf dem Feld. Und ich bekam zum Abschied meiner Reporter-Zeit in München von meinem Chef Jörg das Original-Trikot des Kameruners überreicht.

Kioyo ist am Sonntag zwar nicht im Aufgebot, dafür aber eine Reihe von Ehemaligen, über ich jahrelang berichtet habe. Keeper Michael Hofmann zum Beispiel. Er war der erste Löwe, der mir seine Handynummer gab. Wir stehen heute noch regelmäßig in Kontakt. Marco Kurz, der ehemalige Kapitän, der später als Trainer jeden Tag nach den Übungseinheiten die Journalisten fragte, ob sie noch Infos brauchen. Waren das, verglichen mit heute, paradiesische Zustände. Daniel Bierofka, den ich ebenfalls als Spieler und Trainer erlebte. Das Trikot, das er mir schenkte, ist etwas ganz Besonderes: In diesem Leiberl machte er im Dezember 2011 zwei Tore beim 3:1 in Karlsruhe. Das Trikot hatte er mir schon vor dem Spiel versprochen.

Manni Bender traf ich in Landsberg wieder: 2019 als Trainer von Bayernligist Türkspor Augsburg beim Spiel gegen den TSV. Und dann natürlich Benny Lauth, dessen gesamte Karriere ich vom Nutella-Star bis zur Rückkehr zu den Blauen als Reporter begleitet habe. Last not least mein Freund Thomas Miller, der liebenswürdige Kult-Verteidiger aus Polling, mit dem ich immer wieder mal tele­foniere, und der regelmäßig bei seinem Bruder Andi in Dießen aufschlägt. Schade, dass „Jogginghosen-Torwart“ Gabor Kiraly abgesagt hat. Den sympathischen Ungarn hätte ich gerne mal wiedergesehen.

Das „Legenden-Spiel“ wird ganz bestimmt eine tolle Sache – ein Nachmittag für die Münchner Fußball-Romantiker…