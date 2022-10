Mario Cipollini – der gefallene Superstar

Von: Thomas Ernstberger

Vor 24 Jahren in München: Rad-Star Mario Cipollini (Mitte) mit Rennleiter Sigi Renz (links) und Olympiapark-Chef Wilfrid Spronk. © Ernstberger (Repro)

„Rad-Weltmeister Mario Cipollini muss ins Gefängnis, da er seine Ex-Frau schlug und sie jahrelang bedrohte.“ Diese Nachricht mag vergangene Woche so mancher überlesen haben, dem der Name Cipollini nichts (mehr) sagt. Aber bei mir kamen sofort Erinnerungen hoch an einen Weltstar, zu dem wir Journalisten fast schon ein bisschen ehrfürchtig aufblickten, als er uns im November 1998 in einem Münchner Hotel vorgestellt wurde. Der italienische Supersprinter (189 Siege bei Straßenrennen) sollte das große Zugpferd des 35. Münchner Sechstagerennens werden. Ja, das war dieses Sport- und Show)-Spektakel, das die Zuschauer sechs Tage am Stück in die Olympia­halle lockte.

Der Hauptsponsor verpflichtete dafür stets ein ganz beson­deres Zugpferd für „sein“ Team. Ich erinnere mich an den Frankfurter Didi Thurau, an den dänischen Tour-Sieger Bjarne Riis, an Sprint-Spezialist Erik Zabel – und eben an „El Magnifico“ (heute 55), der zusammen mit seinem Landsmann Silvio Martinello den Schweizer Serien­siegern Bruno Risi und Kurt Betschart das Leben schwer machen sollte.

„Ich bin in Topform, es ist eine Ehre für mich, in München starten zu dürfen“, erzählte der Italiener am Tag vor dem Rennen, das ausgerechnet sein Landsmann Marco Pantani, Tour- und Giro-Sieger, 2004 unter nie geklärten Umständen gestorben, anschoss. Zugpferd „Cipo“ zog – aber nur drei Nächte. Die Umstellung von der Straße auf die Bahn bereitete dem Star viel mehr Probleme als vermutet. Er musste wegen einer Reizung im Knie mehrfach neutralisiert (aus dem Rennen genommen) und vom Bahnarzt behandelt werden. Nach der Hälfte der Sixdays“ hatte Cipollini (Antrittsgage: rund 100.000 Mark) schon 14 Runden Rückstand – und am Ende mit der Vergabe der ersten Plätzen nullkommanichts zu tun.

Was blieb? Für mich das Erlebnis, ganz nah an einem durchaus sympathischen Superstar dran gewesen zu sein (bei Inter­views oder beim Essen in der Fahrer-Kantine), für die weiblichen Fans das unvergessliche Erlebnis, Cipollini auf der Bahn gesehen zu haben (der damalige Olympiapark-Sprecher Arno Hartung weiß noch: „Er war der Schwarm aller Damen“) und für den Rad-Hero etwas Handfestes: Als Sieger des Derny-Wettbewerbs (da fahren die Radler hinter einem Motorrad her) gewann der charisma­tische Star aus der Toscana eine riesige Dauerwurst. Kein Mensch hätte damals ahnen können, dass der italienische „Supermario“ ein Vierteljahrhundert später im Gefängnis landen würde…