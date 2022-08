Olympische Spiele: Mein Job 1972

Sportkolumne „Ganz nah dran“

Exakt 50 Jahre ist das jetzt her. Am 26. August 1972 begannen die Olympischen Spiele in München. Und ich war mittendrin als offizieller „Bote“ im Organisationskomitee an der Ackermannstraße.

Keine 16 Jahre war ich damals alt – aber stolz wie Oskar, dass ich beim größten Sportereignis der Welt dabei sein durfte. Wie ich das geschafft habe? Ich weiß es nicht mehr genau, den begehrten Job bekam ich über irgendwelche Verbindungen meiner Eltern. Da saß ich dann ab dem 7. August, das war mein erster Arbeitstag, in einem riesigen Büro – und schob Telefondienst. Oder, wie ich meinem Tagebuch entnehme: „Wieder Essensmarken und Einsatzpläne sortiert.“ Eintrag am nächsten Tag: „Wieder wenig Arbeit“. Das änderte sich erst, als die Spiele begannen. Ich erinnere mich, dass da im OK ganz schön was los war.

Mein „Sesam öffne dich“: Ich war stolzer Besitzer des begehrten Ausweises „9K“ – das hieß Zutritt zu jeder Zeit zu allen olympischen Stätten und Wettbewerben. Bei der Eröffnungsfeier allerdings musste ich draußen bleiben. „Haben keinen Zusatzausweis bekommen“, steht in meinem Tagebuch. Also wurde die Feier im Büro angeschaut. Denn dort gab es ein technisches Wunderwerk, das wir zuhause (noch lange) nicht hatten: „Wir sahen alles in Farbe auf unserem Farbfernseher“, kann ich nachlesen. In jedem Raum stand so ein nagelneues, hochmodernes Gerät. Nach dem Ende der Spiele wurden die TV-Geräte übrigens (wie fast alles, was einen Wert hatte) reihenweise geklaut. Rausgetragen, in einen Kofferraum gepackt – und weg damit. Wir jungen Helfer konnten über so viel Dreistigkeit nur noch staunen …

Ich habe an dieser Stelle schon mal erzählt, dass mir fast alle Erinnerungsstücke an meine Zeit als Olympia-Bote abhandengekommen sind. Vor ein paar Tagen hab‘ ich aber in einer Schublade ein kleines, viereckiges Stück Plastik in den olympischen Farben mit den Ringen, der Spirale und der Aufschrift „Olympia-Gast München 1972“ gefunden (Foto). Auch dieses Teil war – während der Spiele – höchst begehrt. Und man bekam es nur, wenn man die richtigen Leute kannte. Ans Revers gesteckt bedeutete es nämlich freien Eintritt für einen Gast – egal, ob Freunde, Verwandte oder Bekannte. Genauere Kontrollen gab es nicht. Alles funktionierte bei den „heiteren Spielen“ nach dem Baby Schimmerlos-Motto: „Wer reinkommt, ist drin“. Bis zu jenem 5. September, dem Tag des blutigen Attentats.