Mein Treffen mit Kira Grünberg

Von: Thomas Ernstberger

Kira Grünberg bei den European Championships. Seit 2015 ist die Spitzensportlerin querschnittsgelähmt. © FKN

Leider konnte ich die Leichtathletik-Wettbewerbe der „European Championships“ nicht live in meinem geliebten Münchner Olympia-Stadion verfolgen. Aber ich saß im Urlaub fast jeden Abend vorm Fernseher und freute mich über die tollen Leitungen und die phantastische Stimmung im Stadion. Das war immer wieder Gänsehaut pur, das war wie damals vor 50 Jahren bei den Olympischen Spielen. Ich war schlicht und ergreifend begeistert.

Die Europameisterschaften haben aber nicht nur mich, sondern neben vielen tausend Zuschauern auch eine Sportlerin begeistert, die ich vor sieben Jahren kennengelernt und vom ersten Moment an bewundert habe. „Es war etwas ganz Besonderes, bei den Leichtathletik-Europameisterschaften dabei zu sein“, schrieb Kira Grünberg auf Facebook. Dazu postete sie ein Foto von sich im Rollstuhl im Olympiastadion.

Wer es nicht weiß: Kira, heute 29 Jahre, hätte bei dieser EM durchaus selbst starten können, schließlich hält sie seit 2014 und bis heute den österreichischen Rekord im Stabhochsprung – wäre da nicht jener schreckliche Trainings-Unfall am 30. Juli 2015 in Innsbruck gewesen. Die damals 21-jährige Spitzen­sportlerin, die große Olympia-Hoffnung der Österreicher, knallte nach dem Sprung aus ein paar Metern Höhe mit dem Rücken auf den Metallkasten des Einstichrahmens und brach sich dabei den Halswirbel. Seither ist sie querschnittgelähmt.

„Mir war klar, dass das ein lebensverändernder Unfall war“, sagte sie drei Monate später. Da bestritt der TSV 1860 München zu ihren Gunsten ein Benefizspiel bei Wacker Innsbruck. Im Vorfeld dieser Partie war ich, um Werbung für dieses Spiel zu machen, der erste Journalist, der Kira, die mittlerweile im Reha-Zentrum in Bad Häring bei Kufstein untergebracht war, besuchen durfte. Ich war mit Löwen-Spieler Dominik Stahl gut eine Stunde in ihrem Krankenzimmer. Wir brachten Trikots, Ball und die guten Wünsche der Mannschaft mit, unterhielten uns lange – nicht nur über ihr Schicksal, das sie bewundernswert und mit einer brutalen mentalen Stärke annahm. Die querschnittgelähmte Patientin freute sich über ihre Gäste, das war ehrlich und nicht gespielt. Unser Besuch bei Kira, ein tiefsitzendes Erlebnis, das wir nie vergessen werden, war später immer wieder Thema, wenn ich Stahl irgendwo in einem Fußballstadion traf. Im Dezember führte ich dann noch ein großes Weihnachts-Interview mit ihr daheim in Kematen, danach riss der Kontakt leider ab.

Kira Grünberg sitzt seit 2017 im österreichischen Nationalrat, sie hat ein Buch geschrieben, hält Vorträge, ist gern gesehener Gast in TV-Talkshows und lebt trotz Behinderung und Rollstuhl so selbständig wie eben möglich. Immer positiv, nach ihrem Motto: „Ich dachte immer, wenn man sich das Genick bricht, ist man tot. Offenbar doch nicht. Glück gehabt.“