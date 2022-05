Mein Wiedersehen mit Frank Schmöller

Von: Thomas Ernstberger

Wiedersehen in Landsberg: Ex-Profi Frank Schmöller (links) und KREISBOTE-Kolumnist Thomas Ernstberger. © Ernstberger

Zu den schönen Seiten des Reporter-Berufes gehört, dass man immer wieder alten Weggefährten über den Weg läuft. Ich habe im Lauf meiner zahlreichen Berufsjahre viele, viele Sportler kennengelernt, unzählige Interviews geführt und „Geschichten“ geschrieben. Und ich freu‘ mich immer, wenn man dann einen der Protagonisten von damals wiedersieht und sich mit ihm ein bisschen über frühere Zeiten (und auch aktuelle Themen) unterhalten kann. Wenn sich der andere dann auch noch freut, zeugt es davon, dass man (bei aller Kritik, die in unserem Job sein muss) immer fair mit ihm umgegangen ist.

Jüngstes Beispiel: Am Samstag spielte die Zweite des TSV 1860 München in Landsberg – mit Trainer Frank Schmöller, DFB-Pokal-Sieger und Deutscher Vizemeister 1987, jeweils mit dem Hamburger SV. Ich hab‘ mal nachgerechnet: Ich kenne Schmöller schon seit mehr als einem Vierteljahrhun­dert, genauer gesagt: seit knapp 27 Jahren – und wir sind seither immer in Kontakt geblieben. Auch wenn das am Anfang gar nicht danach aussah.

Ich erinnere mich noch gut: Es war Sommer 1995. Der frischgebackene Regionalliga-­Meister und Zweitliga-Aufsteiger SpVgg Unterhaching verpflichtete einen Stürmer, der schon für nam­hafte Vereine wie den HSV, Hertha BSC oder Lierse (Belgien) gespielt hatte – eben jenen Frank Schmöller. Ich war damals Haching-Reporter – und holte mir beim ersten Aufeinandertreffen mit dem ehemaligen Bundesliga-Stürmer gleich eine ordentliche Abfuhr. Als ich ihn bei seinem ersten Auftritt im Hachinger Sportpark ansprach, murmelte er barsch irgendwas wie „keine Zeit“, ließ mich stehen und verschwand. „Mit dem werde ich nie warm“, war damals min erster Gedanke.

Doch es kam völlig anders: Wir fanden schnell einen professionellen Umgang, der sich im Lauf der Jahre fast zu einer Freundschaft entwickelte. Schmöller war immer für mich zu sprechen und steckte auch eine schlechte Note zwar grummelnd und mit einem für ihn typischen, bissigen Konter, aber problemlos weg. Ein echter Profi halt. Nach seinem Karriereende trafen und sprachen wir uns immer mal wieder. Natürlich in erster Linie beim Fußball, aber leider auch bei Beerdigungen.

Mit Schmöller, der jetzt seit 18 Jahren im Trainergeschäft tätig ist (und das sehr erfolgreich) zu quatschen, macht immer riesig viel Spaß. Da blüht natürlich auch der Flachs. Wie am Samstag wieder in Landsberg. Bis zur Abfahrt des Mannschaftsbusses war nach dem 3:1-Sieg seiner „kleinen Löwen“ Zeit, in Erinnerungen zu schwelgen – und auch die aktuelle Situation zu diskutieren. Als Fazit bleibt mal wieder: Schmöller ist einfach ein Supertyp geblieben, Schade, dass solche Sportler im heutigen Fußball-Geschäft immer weniger werden.