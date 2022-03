Wieder ein Idol gestorben

Von: Thomas Ernstberger

Aus dem hellblauen Album: die Autogramm-Karte von Jürgen Grabowski (†). © Ernstberger (Archiv

Es schmerzt immer ganz besonders, wenn ein Idol aus Kinder- oder Jugendzeiten gehen muss. Wie der unvergessliche Gerd Müller, der im August vergangenen Jahres mit 75 Jahren starb. Oder jetzt sein früherer Nationalmannschafts-Kollege Jürgen Grabowski, der vergangene Woche mit 77 Jahren für immer die Augen schloss.

Der Gerd und „Grabi“ – sie wurden 1972 Europameister und holten 1974 im Münchner Olympiastadion gemeinsam den Weltmeister-Titel nach Deutschland. Und: Sie haben sich beide in einem ganz speziellen Album verewigt. Es hat einen hellblauen Einband, ist schon ziemlich abgegriffen und erinnert mich an eine Zeit, als die Fußballer noch „Stars zum Anfassen“ waren.

Damals, es war wohl Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, fuhren mein Schulfreund Armin und ich jeden Samstag mit dem Bus nach Giesing. Unser Ziel: Das Grünwalder Stadion – und die Bundesligaspiele der Bayern und der Löwen. Der Eintritt kostete, ich weiß es noch ganz genau, für Schüler eine Mark.

Und wir beide hatten jeder ein ganz persönliches Album dabei. Fein säuberlich waren da die Mannschaftsfotos der jeweiligen Vereine und diverse Autogrammkarten eingeklebt. Unser erstes Ziel, immer weit über eine Stunde vor dem Anpfiff, war der relativ frei erreichbare Zugang aus den Kabinen zum Spielfeld, heutzutage mit Gittern und Plastikwänden abgeschirmt und streng bewacht.

Auf diesem Zugang sprachen wir die Spieler an, die vor dem Spiel aufs Feld kamen und von dort zurück in die Kabinen gingen. Wir baten um Autogramme – und es gab kaum einen, der den jungen Fans den Wunsch ausschlug. Ich hab’ das Album heute noch – und erfreue mich an den Erinnerungen an noch volksnahe Fußball-Zeiten und über die Unterschriften unserer Idole. Klar: 1860, Bayern – die sind so ziemlich komplett. Sogar der „Kaiser“ höchstpersönlich, Franz Beckenbauer also, hat sich verewigt. Genauso wie Müller, der „Bomber der Nation“, wie Uwe Seeler, der Löwen-Radi und eben – obwohl er ja ausschließlich für Eintracht Frankfurt gespielt hatte – Jürgen Grabowski.

Ich habe seine Art, Fußball zu spielen, immer geliebt und bewundert. Jetzt ist er Gerd Müller gefolgt. Ihre Autogramme in meinem hellblauen Buch erinnern mich an zwei ganz Große des deutschen Fußballs.