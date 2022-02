Nach Kaufering mit Reiner Maurer

Von: Thomas Ernstberger

Teilen

Reiner Maurer (links), 2004 als Co-Trainer der Löwen - mit Michael Dämgen, Peter Sirch und Rudi Bommer (von links). © Ernstberger

Das Bundesligaspiel zwischen dem FC Augsburg und dem SC Freiburg (1:2) habe ich am Samstag mit ganz besonders großem Interesse verfolgt. Der Grund saß auf der Bank der Schwaben: Reiner Maurer (Foto), der gebürtiger Mindelheimer, feierte nur ein paar Tage nach seinem 62. Geburtstag ein ganz besonderes Debüt: Weil Markus Weinzierl wegen Corona in häuslicher Quarantäne bleiben musste, war der ehemalige 1860-Profi zusammen mit Jonas Scheuermann erstmals Chefcoach in der Bundesliga.

Ich kenne Maurer (spielte unter anderem für Bayern und Stuttgart in der Bundesliga) seit über einem Vierteljahrhundert – noch als Spieler beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen, dann als Videoanalyst in Unterhaching, später als Co-Trainer und als Coach der Münchner Löwen. Ich war bei mehreren Trainingslagern unter seiner Leitung als Reporter dabei und wir blieben in Kontakt, als er OFI Kreta und den Ang Thon FC, einen Zweitligisten in Thailand, trainierte. Und er erzählte mir auch – natürlich vertraulich – in einem Stadion von der schwierigen Arbeit bei Türk Gücü München, jenem (ehemaligen und wohl auch künftigen) Regionalliga-Verein, den er 2020 in die 3. Liga geführt hatte und wo sein Vertrag zum Dank nicht verlängert wurde. Auf die Aufstiegsprämie wartet er heute noch...

Chefcoach, klare Ansprachen, Pressekonferenzen – das alles kann Maurer, das hat der bis heute erfolgreichste Trainer der Löwen seit dem Abstieg 2004 viele Jahre in der 2. Liga bewiesen. Ich erinnere mich an den Oktober 2010. 1860 war vom gemeinsamen Hauptsponsor zum Eröffnungsspiel im neuen Stadion von Cracovia Krakau (Polen) eingeladen. Vor dem Spiel fand eine internationale Pressekonferenz statt. Mit einem Dolmetscher für den deutschen Fußball-Lehrer? Von wegen: Der Unterallgäuer überraschte alle und parlierte selbst in bestem Englisch mit den polnischen Journalisten.

Ich denke auch immer wieder gerne an den 24. November 2004 zurück. Da war er Co-Trainer bei 1860. Nach dem 0:0 des damaligen Zweitligisten bei Rot-Weiß Essen, einem Mittwoch-Abend-Spiel, durfte ich mit der Mannschaft in der Charter-Maschine zurückfliegen. Von Manching bei Ingolstadt ging’s dann zu später Stunde im Bus zurück nach München. Mein letzter Zug Richtung Kaufering, wo mein Auto stand, war aber schon weg. Wer bewahrte mich vor einer Übernachtung in München? Natürlich Reiner Maurer, der den Reporter auf seinem Heimweg nach Mindelheim mitnahm und mich höchstpersönlich zum Kauferinger Bahnhof brachte. Zwei Wochen später löste er Rudi Bommer als Chefcoach der Löwen ab.

Wir waren nicht immer einer Meinung, haben uns auch mal gefetzt. Aber danach konnten wir uns wieder in die Augen schauen, es blieb nie irgendwas zurück.

Wirklich schade, dass das verspätete GeburtstagsPunkt(e)-­Geschenk bei Reiner Maurers Bundes­iga-­Premiere ausblieb. Es hätte mich für ihn gefreut.