»Quälix« Magath und sein »General«

Von: Thomas Ernstberger

Vor neun Jahren: Felix Magath mit Pfefferminz-Tee und Thomas Ernstberger beim Interview. © Ernstberger

Er ist wieder da (auch wenn er am Samstag wegen Corona passen musste). Nach zehn Jahren Pause ist Felix Magath zurück in der Bundesliga. Mit 68 und als Trainer von Hertha BSC.

Der alte Fuchs soll die Berliner vor dem Abstieg retten – zusammen mit einem Niederbayern, dem der Ruf des „Schleifers“ vorauseilt: Werner Leuthard (60). Mit ihm hat Math schon in Stuttgart, Wolfsburg, bei Schalke, den Bayern und in Fulham zusammengearbeitet.

Ich habe die beiden während meiner Reporter-Zeit in München kennengelernt. Mit Magath hatte ich zum ersten Mal zu tun, als in Klagenfurt am Wörthersee vor einem Testspiel seiner Wolfsburger ein Foto mit ihm und dem damaligen 1860-Trainer Walter Schachner machen sollte. Ein bisschen knorrig war der Felix, aber es klappte. Im November 2013 dann ein großes Interview mit ihm und Reiner Calmund in einem türkischen Lokal in München. Es war ein wunderbarer, genauso interessanter wie amüsanter Termin mit zwei Fußball-Experten, die so viel zu erzählen haben. Calmund futterte nebenbei alles weg, was auf den Tisch kam, während Magath Unmengen von Pfefferminz-­Tee trank.

Magaths „Schleifer“, der jetzt die Herthaner fit machen soll und über den in den letzten Tagen seitenweise berichtet wurde, ist der „General“ aus Hauzenberg bei Passau. Im Sommer-Trainingslager der SpVgg Unterhaching, damals noch Zweitligist, 1998 in Leogang (Österreich) tauchte Leuthard erstmals im Trainerteam auf – mit einem riesigen Hund namens Cain, einem spanischen Mastiff, an seiner Seite.

Der auf dem Platz so resolute Fitness-Trainer hielt sich nach außen hin vornehm im Hintergrund, erst am Ende des Trainingslagers sprach er erstmals mit den (wenigen) Journalisten, bat um Zurückhaltung in den Berichten. Immerhin: Er verriet, dass er die damalige Top-Tennisspielerin Anke Huber unter seinen Fittichen hatte. Daran erinnere ich mich heute noch. Und: Er erzählte, dass er seine Zukunft im Fußball sieht.

Im Sommer 2000, nach dem Hachinger Bundesliga-Klassen­erhalt, war der Niederbayer wieder im Trainingslager dabei. Das war in Bruneck (Südtirol). Ich sehe die Spieler heute noch vor mir, wie sie Leuthards mit Gewichten beladenen und mittels Gurten am Rücken festgezurrte „Schlitten“ beim Sprinten auf der Tartanbahn hinter sich herziehen mussten. Das waren damals, wie später auch Magaths „Sprint-Hügel“, völlig neue Trainingsmethoden, die für das Image der „harten Hunde“ sorgten. Sie brachten später fast überall Erfolg.

Ich bin mal gespannt, ob „Quälix“ und der „General“ aus Niederbayern die Hertha in den letzten acht Saisonspielen noch auf (Klassenerhalts)-Kurs bringen. Ich trau’s ihnen auf alle Fälle zu.