Rudi Bommer und der mallorquinische Hai

Von: Thomas Ernstberger

Da lag ein seltsamer Geruch in der Luft: Rudi Bommer präsentiert den mallorquinischen Hai. © Ernstberger

Wenn diese Ausgabe des KREISBOTEN erscheint, bin ich wieder für ein paar Tage auf meiner Lieblingsinsel. Mallorca im November: Kaum noch Touristen, immer noch angenehme Temperaturen – ein Traum! Jetzt werden Sie sich natürlich fragen: Was hat denn Mallorca in dieser Sport-Kolumne zu suchen? Ich verrate es Ihnen: Eine ganze Menge!

Dazu muss man wissen: Ich hatte früher nie das Bedürfnis, „auf die Insel“ zu fliegen. Da dominierten all die üblichen Vorurteile. Das änderte sich schlagartig im Sommer 2004. 1860 München war gerade aus der Fußball-Bundesliga abgestiegen und hatte Rudi Bommer (heute 65) als neuen Coach verpflichtet. Wir kannten uns aus seiner Trainer-Zeit bei Wacker Burg­hausen – und so sagte der ehemalige Profi (417 Bundesligaspiele für Düsseldorf, Uerdingen und Frankfurt) sofort ja, als ich ihn fragte, ob ich ihn für ein großes Interview im Urlaub – genau: auf Mallorca – besuchen darf.

Wir trafen uns im Robinson-­Club an der Ostküste, machten ein „A bis Z-Interview“, Fotos mit und ohne Familie und hatten zwei Tage richtig Spaß bei der Arbeit unter der mallorquinischen Sonne. Bommer musste damals aus dem Urlaub auch eine neue Mannschaft für die Löwen zusammenstellen. Die Zeitungsseite mit dem Interview hängt heute noch im Foyer der Hotel-Anlage.

Angenehmer Nebeneffekt meiner ersten Reise nach Mallorca: Mir gefiel die Insel so gut, dass ich im Herbst gleich nochmal hinflog, um sie genauer zu erkunden. Es sollten zahlreiche weitere Flüge folgen. Das Interview mit Bommer war also der Beginn meiner Mallorca-Liebe, die bislang sicher mehr als 50 Urlaube und Kurz-Trips zur Folge hatte. Colonia Sant Jordi, mein Lieblings-Ort ganz im Süden, ist inzwischen so etwas wie meine zweite Heimat geworden.

Die „Bommer-Story“ war 2004 aber nicht zu Ende. Im Sommer 2007 wiederholten wir unser Treffen auf Mallorca. Bommer, nach nicht einmal einem halben Jahr bei 1860 ent­lassen, war jetzt Trainer des MSV Duisburg und mit den „Zebras“ gerade in die Bundesliga aufgestiegen. Wieder ein großes Interview, wieder zahlreiche Fotos – und eine Episode, über die wir heute noch herzlich lachen können. Ich wollte zum Thema „Keine Angst vor dem Haifisch-Becken Bundesliga“ ein besonderes Foto und kaufte auf einem Markt einen kleinen Hai.

Es dauerte leider bis zum nächsten Tag, bis ich Bommer mit dem Fisch fotografieren konnte. Angesichts der mallorquinischen Hitze roch der Hai zu diesem Zeitpunkt dummerweise nicht mehr so besonders gut – um es einmal vorsichtig auszudrücken. Aber Bommer machte gute Miene zum bösen (stinkenden) Spiel und ließ sich brav mit dem Tier ablichten. „Mach bitte schnell!“, war alles, was er dazu – die Luft anhaltend – sagte. Der Hai wurde nach dem Foto-Shooting sofort entsorgt. Und bei einem Bad im Meer verlor sich dann auch der Fischgeruch…

Zum Glück war Bommer nicht nachtragend. Ich habe ihn auf seinen Trainerstationen in Saarbrücken, Duisburg und Cottbus besucht. Wir sind heute noch befreundet. Und erinnern uns immer wieder gerne an den mallorquinischen Hai.