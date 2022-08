So wären die Trainer die Sommersorgen los

Von: Thomas Ernstberger

Findet die Idee gut: Denklingens Trainer Markus Ansorge (rechts), hier mit „Simbas“ Vater Jockl Ried beim Spiel in Kaufering. © Ernstberger

Ich habe in den letzten Wochen vor dem Saisonstart mit vielen Fußball-Trainern von bayerischen Amateur-Mannschaften gesprochen. Und ganz egal, in welcher Liga sie arbeiten – ob Bezirks- oder Kreisliga, ob A- oder C-Klasse, bei jedem Gespräch, bei jedem Telefonat habe ich sinngemäß diesen einen Satz gehört: „Mir fehlen an den ersten Spieltagen einige Spieler, weil sie im Urlaub sind.“

Klar: Ein bayerischer Amateur-­Trainer muss damit leben, dass er im August in der Regel auf einige Akteure verzichten muss. Das war schon immer so, schon zu den Zeiten als ich selbst noch Fußball gespielt habe. Die Familie geht vor – und so bleibt für den Urlaub halt in der Regel nur die Ferienzeit. Viele Väter können auf den Fußball-Spielplan keine Rücksicht nehmen. Das ist verständlich, da sind die Prioritäten klar. Sogar der ein oder andere Trainer grüßt zur Zeit nur aus der Ferne.

Ich hab‘ mir mal wieder so meine Gedanken gemacht. Angesichts der vielen Neurege­lungen des Bayerischen Fußball-­Verbandes, wie zum Beispiel der (mittlerweile sehr umstrittenen) neuen Spielordnung im Kreis Zugspitze mit Siebener- und Achtergruppen, mit Hin- und Rückspiel bereits in der Vorrunde und neuer Gruppen-Einteilung im neuen Jahr, hätte ich da eine Idee, wie man die „Sommer-Sorgen“ der bayerischen Übungsleiter auf einen Schlag beheben könnte. Und zudem den immer heißeren Sommern und milderen Wintern Rechnung tragen würde.

Warum passt man die Fußball-Saison bei den Amateuren eigentlich nicht dem Jahresverlauf an? Beginn der Vorrunde im Frühjahr, Pause im August und Finale der Rückrunde im Spätherbst? Damit wären sämtliche Probleme aus der Welt geschafft.

Im August könnten dann alle kickenden Väter und Jugendspieler beruhigt in den Urlaub fahren, es gäbe kaum noch Hitzespiele am Nachmittag bei 35 Grad, man könnte im Mai/Juni, zur angenehmsten Fußball-Zeit, ein paar „Englische Wochen“ einbauen und die Saison ganz gemütlich bis Ende Oktober/Anfang November ausklingen lassen, zumal die Winter ja mittlerweile auch nicht mehr das sind, was sie früher einmal waren.

Ich weiß: „So ein Unsinn“, werden jetzt viele Fußball-„Traditionalisten“ sagen. „Eine Saison ist schon immer im Sommer los- und im Frühsommer zu Ende gegangen.“ Stimmt natürlich. Aber vielleicht sollte man tatsächlich mal über ein geänderte Saison-Planung nachdenken. Das Freizeitverhalten hat sich in den letzten Jahren genauso geändert wie das Klima. Und lokale Mini-Gruppen statt der gewohnten 14er- oder 16er-Ligen gab’s ja früher auch nicht.

Keine Sorge: Ich will den Amateur-Fußball jetzt nicht neu erfinden. Aber über neue Wege nachzudenken, ist ja nicht verboten. Übrigens: Die meisten Fußballer, mit denen ich in letzter Zeit über dieses Thema diskutiert habe, fanden meine Idee gar nicht so schlecht. Denklingens Coach Markus Ansorge: „Das würde mir gefallen, das wäre mir als Trainer auch lieber…“