Wrzzlprmpfft statt Fußball

Von: Thomas Ernstberger

1983: Die Münchner Löwen auf einer Telefonkarte. © TOM (Repro)

Vor ein paar Tagen habe ich gelesen, dass in Deutschland in Kürze die letzten Telefonzellen abgebaut werden. Dabei waren sie früher doch sooooo wichtig – gerade für uns Sportjournalisten.

Zunächst mal, für die jüngere Leserschaft: Telefonzellen, das waren die gelben Monster mit dem typischen rauchig-siffigen Geruch und dem Hörer mit Kabel, die früher in jedem Ort zu finden waren und vor denen man oft ewig anstehen musste. Man brauchte nicht nur viel Geduld, sondern auch Kleingeld oder später Telefonkarten (Plastikteile in Scheckkartengröße), die sehr oft mit sportlichen Motiven bedruckt waren und einst begehrte Sammlerobjekte waren. Ich erinnere mich noch gut an die Konterfeis großer Fußball-­Helden, an Mannschaftsfotos (auch Bayern und Löwen) oder die Motive Olympischer Spiele. Mittlerweile sind die Karten weg, genauso wie die meisten Telefonzellen, die in Zeiten von Handy und Smartphone kein Mensch mehr braucht.

Ich blicke aber mal zurück. Nehmen wir die 80er und 90er Jahre. Da waren die Fax-Geräte, das Nonplus-Ultra der Technik, so groß wie Kühlschränke, klobige Laptops lösten erst langsam die Reise-Schreibmaschinen ab, Zeitungsseiten wurden in Blei hergestellt und so etwas wie Funk-Telefone gab’s nur in den USA.

Ich erkannte dann früh, wie praktisch es für einen Sport-Reporter ist, ein Handy zu haben. Endlich billiger als 1.000 Mark, legte ich mir Anfang der 90er so ein „Handtelefon“ zu: Den legendären, klobigen „Knochen“ von Motorola. Da gab’s aber ein Problem: Das Funknetz verdiente diesen Namen nicht, es war im Prinzip nur ein riesengroßes Funkloch. Da man mit den ersten Handys ausschließlich telefonieren konnte (zu sauteuren Minuten­preisen zuzüglich unfassbar hoher Grundgebühr, Flatrates gab’s noch nicht), kommt nun wieder die gute, alte Telefonzelle ins Spiel. Erst war sie nötig, um die Berichte von den Auswärtsspielen telefonisch an die „Aufnahme“ durchzugeben. Die einen hatten sich ihren Text erst mühsam aufgeschrieben, die anderen konnte es „frei Schnauze“, ohne sich vorher irgendwelche Notizen gemacht zu haben.

Später wurden wir dann mit einem ganz besonderen Zusatzgerät zum Laptop ausgestattet. Mit einem „Transmitter“, der mühsam mit dem Hörer des Fernsprechers in der Telefonzelle, der irgendwie wie ein Modem funktionierte, verbunden werden musste. Toll in der Theorie, aber problematisch in der Praxis. Denn wenn Fremdgeräusche dazukamen oder die Verbindung nicht hundertprozentig passte, kam halt so etwas wie „Wrzzlprmpfft“ statt „Fußball“ beim Empfänger oder ein komplett unlesbarer Text in der Redaktion an. Also: Wieder (oft irgendwo auf dem bayerischen Land) eine neue Telefonzelle suchen, immer ausreichend Kleingeld parat haben und einen neuen Versuch starten.

Wir haben diese Dinger mit schöner Regelmäßigkeit verflucht – und waren happy, als die ersten USB-Sticks auf den Markt kamen. Damit konnte man seine Berichte von (fast) überall in die Redaktion senden. Und das Thema Telefonzelle war auch ein für allemal erledigt.