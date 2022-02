Sprechen Dießens Kinder noch Bayerisch?

Von: Dieter Roettig

Dass dieses Baby mit der Bayerischen Sprache aufwächst, ist nicht zu übersehen. Drei Dießener Gemeinderäte machen sich dafür stark, dass alle Kids schon im Kindergarten neben Deutsch auch Dialekt sprechen (Symbolfoto). © Roettig

Dießen – Die Verwaltung der Marktgemeinde hat sicher Wichtigeres zu tun, als in ihren Kindergärten nachzuforschen, ob hier noch brav Bayerisch gesprochen wird. So wie es sich in einem Traditionsort wie Dießen wohl gehört. Das fordern trotzdem die Gemeinderäte Michael Hofmann (Bayernpartei), Volker Bippus (UBV) und Michael Lutzeier (Die PARTEI). Sie haben einen Antrag auf „Evaluation der Dialektsprecherzahlen in den marktgemeindlichen Kindergärten“ eingereicht.

Die Ausschussgemeinschaft der drei Einzelkämpfer beruft sich dabei auf das „Bayerische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz“, kurz BayKiBiG. Bei der sprachlichen Bildung und Förderung seien Dialekte explizit zu verwenden, zu unterstützen und zu pflegen. Familienministerin Kerstin Schreyer: „Wir wollen, dass Kitas und Schulen die Mundart respektieren und pflegen. Die Kinder sollen erfahren, dass ihr Dialekt geschätzt und gefördert wird.“ Ins gleiche Horn stößt Bayerns Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazolo: „Dialekte sind lebendige Kultur, die Vergangenheit und Gegenwart verbinden. Es ist eine wichtige Bildungsaufgabe, die bayerischen Mundarten zu pflegen, um dieses kulturelle Erbe lebendig zu halten.“



Laut Gemeinderat Michael Hofmann setzt eine entsprechende Vorgehensweise in der erzieherischen Praxis eine Prüfung voraus, wie viele Kinder unseren angestammten bayerischen Dialekt überhaupt noch sprechen. Das Gebiet um Dießen sei nach dem Stand der Sprachwissenschaft dem mittelbayerischen Dialekt zuzuordnen, einer 1.500 Jahre alten Dialektgruppe.



Mit entsprechenden Dialekt-Fördermaßnahmen verbessere man laut den Antragstellern die Zukunftschancen der Kinder ganz konkret. Das ergebe sich aus dem „aktuellen sprachwissenschaftlichen und kognitionspsychologischem Forschungsstand“. Michael Hofmann: „Die Beherrschung der Standardsprache Deutsch und des Bayerischen Dialekts fördert das Erlernen weiterer Sprachen. Durch den Wechsel Deutsch-Bayerisch wird ein Semantikwechsel betrieben, mit dem die sprachlichen Fähigkeiten gestärkt werden.“ Des Weiteren gelte die Beherrschung eines Dialekts als nicht zu unterschätzender Integrationsfaktor.



Auf Nachfrage im Marktgemeinderat erklärte Bürgermeisterin Sandra Perzul, dass die Kindergartenleitungen und Petra Sander, die Referentin für Kindertagesbetreuung, bereits in das Vorhaben einbezogen wurden und zeitnah berichten können.