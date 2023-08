Zwei Kilo pro Tag

Verkehrte Welt am Ammersee: Gänse vergrämen Kioskbetreiber

Von: Dieter Roettig

Das Gänseproblem vor St. Alban brachte die Kioskbetreiber zur Verzweiflung. © Roettig

Dießen - Bali-Flair mit Cocktails und Liegestühlen wollten die neuen Pächter der Strandbad-Gastronomie in St. Alban bieten. Doch es gab Beschwerden von Badegästen und dem Seniorenbeirat über die angeblich „schlechte Gastronomie und lange Wartezeiten sowie zuviel Gänsekot auf der Liegewiese“.

Jetzt zogen die Pächter die Reißleine und baten die Gemeinde als Eigentümerin von Gelände und Gastro­kiosk um Vertragsauflösung zum Jahresende, wie Bürgermeisterin Sandra Perzul dem KREISBOTEN bestätigte. Das wäre normalerweise stillschweigend hinter den Kulissen abgelaufen. Wenn sich nicht Dr. Holger Kramer, grüner Marktgemeinderat, über soziale Medien unaufgefordert als Headhunter inszeniert hätte. „Hast Du Lust das Strandbad zu übernehmen?“ fragt er in einer Video-„Stellenanzeige“ und empfiehlt die Bewerbung, nachdem er die Auflösung des Pachtvertrags noch vor der Unterzeichnung öffentlich gemacht hatte.



Der grüne Gemeinderat Dr. Holger Kramer in seiner Video-„Stellenanzeige“. © Roettig (Screenshot)

Das Filmchen wurde inzwischen x-fach geteilt und sorgt für Unmut im Rathaus und bei den Gemeinderäten. „Da überschreitet jemand seine Kompetenzen“, ärgert sich Kollege Michael Hofmann (Bayernpartei). Auf Betreiben der Bürgermeisterin („not amused“) musste Kramer den Beitrag inzwischen löschen. Trotzdem geistern die Teilungen durch die Ammerseegemeinde.



Erst zur Saison 2021 hatten Bado Schleifenbaum und Tobias Lux die Kiosk-Gastronomie in St. Alban übernommen und versprachen einen schwungvollen Neuanfang als „St. Alban Beach & Bar“ Richtung „mediterran mit Bali-Flair“. Mit trendigen Cocktails auf „Liegestühlen for free“ sollte man die lauen Sommerabende ausklingen lassen. Schließlich war die Bäder-­Gastronomie kein Neuland für das Duo, nachdem es in Murnau am Staffelsee den Kiosk „Bucht 27“ seit Jahren erfolgreich betreibt.



Die ersten Vorwürfe des Dießener Seniorenbeirats, sie würden sich zu wenig für den Ableger St. Alban einsetzen, wiesen sie zurück. Sie hätten lediglich eine „Betriebsleiterfunktion“ installiert, die sich um das operative Tagesgeschäft kümmere. An der Qualität der Speisen sei nichts auszusetzen und die teilweise langen Wartezeiten bei hohem Gästeaufkommen seien durch Personalmangel bedingt.



Laut Vertrag sind die Pächter auch für die Rasenpflege inklusive der Beseitigung von Abfall und Kot auf den Liegewiesen zuständig. Gegenüber dem KREISBOTEN betonten Schleifenbaum und Lux bei den ersten Beschwerden, das Gänseproblem sei ein Kampf gegen Windmühlen: „Wir sprechen hier von einer Population von 50 bis zu 80 Tieren, die jede Scheu vor Menschen verloren haben. Scheuchen wir sie auf der einen Seite ins Wasser, kommen sie Minuten später auf der anderen Seite wieder aufs Gelände.“ Was bei 150 Metern Uferlänge für die Gänse kein Problem darstelle.



Trotz eines Wildzaunes an der Wasserkante zwischen den Badestegen und Störversuchen mit einer frühmorgendlichen „Hundestreife“ und einem ferngesteuerten Auto sei das Federvieh nicht abzuschrecken. Dazu komme, dass die Gänse immer wieder von uneinsichtigen Badegästen gefüttert werden.



Zwei Kilo pro Tag

Trotzdem versuche man alles, den Ausscheidungen Herr zu werden. Die 20.000 Quadratmeter große Liegewiese werde täglich in den Morgenstunden kontrolliert und mit einem Rasenmähertraktor gereinigt. Vergrämung und Kotbeseitigung hätten im besten Falle aber nur eine minimale Halbwertszeit. Denn eine ausgewachsene Gans scheidet täglich bis zu zwei Kilogramm Kot aus, verteilt auf sage und schreibe bis zu 170 Portionen.



Das Gänseproblem und die anderen Beschwerden haben das Pächter-Duo scheinbar so genervt, dass es bei der Marktgemeinde um Auflösung des Pachtvertrags vorstellig wurde. Wir baten Bado Schleifenbaum und Tobias Lux dazu um eine Stellungnahme. Doch die steht bislang aus...

Zum Jahresende Schlüsselrückgabe: Das Foto entstand bei der Schlüsselübergabe anlässlich der Vertragsunterzeichnung. Bei der Retoure werden Bürgermeisterin Sandra Perzul, Tobias Lux (links) und Bado Schleifenbaum (rechts) wohl nicht mehr so strahlen. © Roettig