St. Alban: Teerbrocken im Nachbargrundstück

Von: Dieter Roettig

Aus dem teils verwilderten Seegrundstück in St. Alban möchte die Marktgemeinde Dießen ein für alle zugängliches Erholungs- und Badegelände schaffen. © Roettig

Dießen – Eigentlich sollte das 9.000 Quadratmeter große Gelände südlich des Seerestaurants in St. Alban schon im letzten Sommer für die Dießener zugänglich sein. Das wurde jetzt mit der Öffnung zum Seeweg hin zwar ermöglicht, aber die Nutzung als Erholungs- und Badewiese wird frühestens in der nächsten Saison möglich sein.

Grund ist eine von der Unteren Altlasten- und Bodenschutzbehörde im Landratsamt Landsberg angeordnete Untersuchung des Geländes durch ein Sachverständigenbüro. Denn im benachbarten landkreiseigenen Grundstück mit dem Seerestaurant wurden Teerbrocken gefunden. Da auf dem Dießener Gelände bislang Wohnmobile, Anhänger und Boote der Segelgemeinschaft Augsburg gelagert wurden, liegt die Vermutung nahe, dass auch hier der Boden verunreinigt ist.



Wie berichtet, war es Ex-Bürgermeister Herbert Kirsch 2020 am letzten Tag seiner 24-jährigen Amtszeit gelungen, das Gelände von der Stadt Augsburg zu erwerben. Elf Jahre hatte er um das Seegrundstück mit Blick nach Andechs gekämpft, um es allen Dießenern und Besuchern frei zugänglich zu machen. Es war ein Geduldsspiel, das zwischendurch sogar Gerichte beschäftigte und letztendlich zu einem positiven Ergebnis führte.



Die Marktgemeinde hatte im August 2015 eine Satzung zur Herstellung einer Grünfläche für öffentlichen Bade- und Erholungsbetrieb auf dem gesamten Gelände erlassen. Dagegen klagte die Segelgemeinschaft Augsburg beim Verwaltungsgericht München. Die Klage wurde abgewiesen und der Bebauungsplan damit rechtskräftig. Damit waren die Tage der Nutzung als Abstell- und Wildcampingplatz für die Segler auf ihrem Teilstück gezählt.



Ein Happy End für die Marktgemeinde trotz des ursprünglich komplizierten Innenverhältnisses: Die Stadt Augsburg hatte einen Teil des Geländes an die Segelgemeinschaft vermietet, den anderen Teil an den Landkreis Landsberg. Der wiederum hat das Grundstück an die Restaurantbetreiber-Familie Pavic verpachtet – und die einen Teil davon an einen Campingplatz-Betreiber.



Trotz mehrfacher Aufforderung durch die Untere Bauaufsichtsbehörde dauerte es noch bis Herbst 2021, bis die Segelgemeinschaft ihre letzten Campingwagen, Anhänger und Boote vom Grundstück geräumt hatte. Damit konnte die Gemeinde aktiv werden und das Gelände zum Seeweg hin öffnen. Als Abgrenzung zum Seerestaurant wurde ein Holzzaun mit Toren errichtet. Jetzt werden weitere Pflegemaßnahmen eingeleitet, damit das Gelände nicht wieder verwildert. Dafür und für die Beauftragung einer Landschaftsarchitektin wurden im Haushalt 2022 entsprechende Mittel eingestellt.