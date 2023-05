Konservierung

St. Georg und der Drache: Fresken-Restaurierung der Taufkapelle Pürgen

Von: Ulrike Osman

St. Georg beim Kampf mit dem Drachen: Das Fresko in „erstaunlich guter Qualität“ zeigt den Namensgeber der Kirche in Pürgen. © Osman

Pürgen – Versteckt und weitgehend unbekannt, beherbergt die Pfarrkirche St. Georg in Pürgen einen Kunstschatz von überregionaler Bedeutung. Die Rede ist von den Fresken in der Taufkapelle, einem kleinen Raum abseits des Chors. Sie stammen aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Wandmalereien aus dieser Zeit sind in Altbayern nur sehr selten erhalten geblieben, sagt Kreisheimatpflegerin Heide Weißhaar-Kiem. Demnächst steht eine Restaurierung der wertvollen Fresken an.

Der Schimmel hat den Wänden zugesetzt und die Malereien mit einem rosa Farbton überzogen, der nicht der originale ist. Dennoch sind die Motive, die ein unbekannter Künstler hier zwischen 1370 und 1380 gestaltet hat, gut zu erkennen. Es gibt eine Kreuzigungsszene, die neben den Figuren der Trauernden Maria und Johannes eine Darstellung des Mannes enthält, der die Malereien in Auftrag gab: Ulrich von Pfetten, auch der Rauhe genannt.



Der Adlige galt als streitbar und fromm. Heide Weißhaar-Kiem ist überzeugt davon, dass er auch „ein modebewusster Herr“ war, denn sein Bildnis zeigt ihn in zeitgenössischem Schick, mit Wespentaille und schmalem Beinkleid. Sein Wappen macht ihn eindeutig identifizierbar. Auch seine Eltern sind als kniendes, das Kreuz anbetendes Paar in der Malerei zu sehen, ebenso wie die Evangelisten und die damals populären Heiligen Katharina und Dorothea. Ihre taillierten Gewänder mit sanft schwingender S-Linie entsprechen ebenfalls der höfischen Mode jener Zeit.



Monumentalster Teil der Fresken aber ist eine Kampfszene zwischen dem heiligen Georg und einem Drachen. Sie zeigt den Namensgeber der Kirche hoch zu Ross, eine lange Lanze dem Ungetüm so heftig in den Hals stoßend, dass die Spitze auf der anderen Seite wieder austritt. „Die erstaunlich gute Qualität, vor allem des Georgs-Freskos, macht die Pürgener Kapelle zu einem hervorragenden Kunstschatz im Landkreis“, so Kreisheimatpflegerin Weißhaar-Kiem.



Über Jahrhunderte waren die Kalkmalereien verschollen. Um 1500 war der damalige Chorraum, der gleichzeitig das Untergeschoss des Kirchturms darstellt, zu klein geworden. Ein Neubau entstand, der alte Chor wurde nur noch als Sakristei genutzt und die Fresken mit weißer Farbe übertüncht. Fast 400 Jahre später - im Juni 1899 - wurde der damalige Pfarrer Ludwig Gebhart auf die Malereien aufmerksam, als er an einer der Wände die Kalkschicht abtragen ließ.



Konservierung

Gebhart unterrichtete das Königliche Bezirksamt Landsberg. Der Stadtarchivar und Herausgeber der Landsberger Geschichtsblätter Joseph Johann Schober vermittelte den Besuch eines Sachverständigen, der die überregionale Bedeutung der Bilder erkannte und die weitere Freilegung befürwortete. Es folgte eine sorgfältige Konservierung, an deren Finanzierung sich die Familie von Pfetten beteiligte. Aus dem Raum wurde eine Kapelle gemacht, die seit den 1960er Jahren für Taufen genutzt wird.



1906 war das Konservierungs-, Restaurierungs- und Umbauprojekt abgeschlossen. Nun steht eine weitere Restaurierung bevor. Wann genau es losgeht, ist noch offen. Sicher ist immerhin, dass die Kirchenverwaltung sich dank einer Erbschaft in einigem Umfang an der Finanzierung beteiligen kann.