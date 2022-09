St. Ottilien goes New York

Von: Sabine Fleischer

Große Ehre für das Schüler-Blasorchester St. Ottilien: Lead-Band zusammen mit dem Orchester des Police Departments bei der Steubenparade in New York City. © Schüler-Blasorchester St. Ottilien

St. Ottilien – Eine besondere Ehre ist dem Schüler-Blasorchester von St. Ottilien zuteil geworden: Sie durften als Lead-Band die Steubenparade in New York City anführen und vor der Haupttribüne die amerikanische und deutsche Hymne spielen.

Eine intensive Musikreise erlebten die jungen Musiker Mitte September im „Big Apple“.Neben Stadtrundfahrten durch Harlem und Bronx sowie einem Musical-Besuch von „Chicago“ spielten sich die Ottilianer ins Herz so manchen New Yorkers. Ganz aus dem Häuschen waren die Mädchen der Cathedral High School in Manhattan, als die jungen Deutschen am Tag vor der Parade ein kurzes Konzert gaben. Das ABBA-Medley kam am besten an, erzählt Orchestermitglied Jakob Kellerer. Die Schuldirektorin hätte spontan zu „Moonriver“ Walzer getanzt.



Auch eine kleine Überraschungsaktion für die New Yorker Fußgänger hatte das Schülerorchester eingeplant. Mitten auf dem Time Square gaben die Musiker 20 Minuten ein bayrisches Flashmob-Konzert. Die Zuhörer seien von der Blasmusik sehr beeindruckt gewesen, berichtet Kellerer. Man habe den Geschmack der Amerikaner gut getroffen. Weiteres Highlight: Am Abend vor der Steubenparade durfte ein Teil des Schülerorchesters beim Galabankett des traditionellen Musikereignisses mitspielen.



Hauptakt bei der Steubenparde in New York City: Die jungen Bläser aus St. Ottilien spielen die amerikanische und deutsche Hymne vor der Haupttribüne. © Schüler-Blasorchester St. Ottilien

Wichtigster Termin war aber die Steubenparade selbst. Zum Auftakt gaben die Schülerinnen und Schüler während des Festgottesdienstes in der St. Patrick Church ein Potpourri aus dem Musical „Jesus Christ Superstar“ zum Besten. Und um 12 Uhr mittags ging dann die Parade los.



Als erstes deutsches Orchester duften die Ottilianer den Musikzug anführen und vor der Haupttribune die deutsche und amerikanische Nationalhymne spielen – in den USA eine große Ehre. Zusammen mit der New Yorker Police Band verabschiedeten sich die jungen Bläser mit einem flotten Marsch.