Digitaler Zwilling

Stadt Landsberg: Mit Thermalaufnahmen aufs Stadtklima reagieren

Teilen

Der Lech als „Cool down“: Die Thermalaufnahme zeigt, dass es um den Fluss (blau) herum schon fast kühl ist, im Vergleich zum Industrie- und Gewerbegebiet (links oben, rot). © Stadt Landsberg

Landsberg – Die Sommer werden heißer. Man muss kein Meteorologe sein, um das zu erkennen – das hat vor allem die letzte Woche gezeigt. Deswegen soll es in der Stadt bald einen Hitzeaktionsplan geben. Dieser stellt Richtlinien zur Minimierung von Gesundheitsrisiken durch extreme Hitze dar.

Die Pläne bestehen aus acht Kernelementen, wie die Pressesprecherin der Stadt, Simone Sedlmair, erklärt. Zu diesen zählen auch die Nutzung eines Hitzwarnsystems, die Reduzierung von Hitze in Innenräumen, eine besondere Beachtung von Risikogruppen und die langfristige Stadtplanung. Auch die Stadt Landsberg ist bereits im Hitzeschutz aktiv, wurden doch zuletzt neue Trinkwasserbrunnen in der Stadt aufgestellt (der KREISBOTE berichtete). Bei Neubauten werde geprüft, ob dort auch ein Trinkbrunnen errichtet werden könne. „Im kommenden Jahr möchten wir am Bahnhof eine frostfreie Trinkwasserstelle bauen“, so Sedlmair.



Auch bei der langfristigen Planung wird das Thema Hitzeschutz immer mehr eingebunden: Im Bauplanungsgebiet der Pfettenstraße werden beispielsweise „für die städtebaulichen Entwürfe eine Verschattungsanalyse und Simulation des thermischen Komforts sowie eine Windfeldberechnung und eine Simulation der Kaltluftentstehung durchgeführt.“ Aus den Ergebnissen sollen dann individuelle Empfehlungen für die Überarbeitung der Entwürfe abgeleitet werden.



Kommendes Jahr sei die weitere Ausarbeitung des Hitzeschutzkonzeptes im Rahmes des Klimaschutzkonzeptes der Stadt geplant. Aber um dieses Konzept ausbauen zu können, muss man natürlich auch wissen, wo in der Stadt überhaupt ein besonderer Hitzeschutz nötig ist. Die Analyse des Stadtklimas erfolgt jetzt über ganz neue Wege, wie es aus einer Pressemitteilung der Stadt hevorgeht.



Digitaler Zwilling

Seit 2022 führe die Stadt mit den Nachbargemeinden Apfeldorf, Unterdießen und Fuchstal sowie der Münchener Firma 3D RealityMaps das Projekt „TwinCity3D“ durch. Das Ziel des vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr geförderten Projektes sei der Aufbau eines „digitalen Zwillings“ in Form eines 3D-Stadtmodells für die Einsatzgebiete Klimaschutz, Verkehrs- und Stadtplanung. Aus Befliegungen mit einem Ultraleichtflugzeug lägen jetzt Thermal-Luftbilder vor, mit denen man das Stadtklima während der sommerlichen Hitzeperioden analysieren könne.



Die erste Befliegung sei im Sommer 2022 gestartet. Hierbei wurde das Kernstadtgebiet, unter anderem mit einer Wärmebildkamera, gescannt. „Die Thermalaufnahme 2022 weist eine Auflösung von 50 Zentimeter auf“, so Dr. Daniel Broschart von der Stadt. „Jeder Pixelpunkt zeigt die zum Aufnahmezeitpunkt herrschende Oberflächentemperatur. In einem Geoinformationssystem werden diese Werte klassifiziert.“ Die Darstellung erfolge dann auf einer Farbskala von blau bis rot für kalte bis heiße Oberflächentemperaturen.



Dabei seien vor allem folgende Ergebnisse aufgefallen: Der Lech habe eine kühlende Funktion für das städtische Klima, weisen doch Gebiete nah am Fluss bei Sommertagen mit Temperaturen um 26 bis 28 Grad nur 20 Grad auf. Dagegen würden sich Gebiete wie die Landsberger Industrie- und Gewerbegebiete im Nordwesten deutlich aufheizen. Dachflächen mit Grünstrukturen seien außerdem mehrere Grad Celsius kühler, rund 20 bis 30, während sich Dachflächen ohne Begrünung auf über 50 Grad aufheizen. Auch PV-Anlagen können ein wirksamer Hitzeschutz sein, da sie, laut Thermalaufnahme, einen Teil der auftreffenden Hitzestrahlung absorbieren. Die beste Effizienz könne demnach durch eine Kombination aus Grün und PV auf dem Dach erzielt werden.



Aufs Klima reagieren

Über die verbleibende Projektlaufzeit (bis 2025) sollen noch weitere und mehrfache Befliegungen des Stadtgebietes durchgeführt werden. So entstehe „ein Monitoring“ für das Stadtklima und die Auswirkungen zwischenzeitlich umgesetzter Maßnahmen. Von dem neuen Projekt ist Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl überzeugt: „Damit können wir auf die klimabedingten Herausforderungen besser reagieren.“