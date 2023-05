Stadt Landsberg will alte Bargeld-Parkautomaten austauschen

Von: Susanne Greiner

An manchen Automaten in Landsberg kann nur bar gezahlt werden, zudem muss der Betrag passgenau eingeworfen werden. Das soll sich ändern. © Panthermedia/Randolf Berold

Landsberg – Parken ist in der Lechstadt ein Reizthema: zu wenige und zu hohe Gebühren, lauten die Klagen. Wenn dann auch noch der Parkautomat auf Barzahlung besteht, wobei der Betrag zudem passgenau eingeworfen werden muss, steigt der Adrenalinpegel bei manch Parkwilligem gefährlich an. Die Stadt verspricht jetzt Abhilfe.

Dass der Parkautomat, an dem ein Landsberger stand, nur mit Bargeld gefüttert werden konnte, war der erste Kritikpunkt, den der Parkwillige auf Facebook in einem Post kundtat. Dass dann der Automat auch noch passgenau das Geld haben wollte und von dem Landsberger, der das Bargeld nicht passend zur Hand hatte, immer weitere Münzen verlangte, bewog den schließlich dazu, keine Münzen einzuwerfen – und auf Facebook die Stadt Landsberg zu fragen, warum man überhaupt noch Automaten mit ausschließlicher Bargeldzahlung verwende.



Die Stadt reagiert. Und will die alten Automaten, an denen ausschließlich passgenau bar gezahlt werden kann, ersetzen: „Geplant ist, so schnell wie möglich, alle verbliebenen, älteren Standard-Parkautomaten auszutauschen“, informiert Pressesprecherin Susanne Flügel. Die Stadt sei mit dem Hersteller der Automaten in Kontakt und „klärt die technischen Voraussetzungen, damit künftig Überzahlungen vom Automaten erkannt und akzeptiert werden können“.



Neben der möglichen Kartenzahlung in den Tiefgaragen gebe es im Stadtgebiet fünf Parkautomaten mit Kartenterminals (Infanterieplatz, Holzmarkt, Papierfleck-Nord, Vorderer Anger Süd bei Haus-Nr. 280, Von-Kühlmann-Straße bei Haus-Nr. 9). Heuer kämen zwei dazu, einer am Hinteren Anger Süd und einer in der Vorderen Mühlgasse West. Und zwei weitere seien bestellt, die auch noch hoffentlich in diesem Jahr aufgestellt werden können.



Dass die Umstellung so lange dauere, bedauert auch OBin Doris Baumgartl: „Leider hängt die Beschaffung neuer Parkautomaten nicht nur an den verfügbaren Haushaltsmitteln, sondern an den Lieferengpässen seitens der Hersteller.“ Dort gebe es tatsächlich Wartelisten. Um das Parken zu erleichtern, prüfe die Verwaltung aktuell allerdings auch die Einführung einer kostenpflichtigen Park-App.