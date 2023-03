Landsbergs fünf neue Ehrenringträger

Von: Ulrike Osman

Die Ehrenringträger: OBin Doris Baumgartl (links) mit den Geehrten aus den Jahren 2022 und 2023 (von links): Traudl Lüßmann (Ehrenring 2022 erhalten), Margit Däubler, Petra Kohler-Ettner, Barbara Juchem und Harry Reitmeir. © Osman

Landsberg – 300 Stadtratssitzungen, mindestens 140 Ausschusssitzungen und ungezählte Fraktionssitzungen hat man mitgemacht, wenn man 20 Jahre als gewählter Vertreter in der Landsberger Kommunalpolitik tätig gewesen ist. Hinzu kommen Veranstaltungen aller Art, Gespräche mit Bürgern und der Einsatz für eigene Herzensprojekte. Als Dank für solch langjähriges Engagement als Stadtratsmitglied verleiht die Stadt den Ehrenring. Heuer ging er an Petra Kohler-Ettner, Harry Reitmeir, Margit Däubler, Barbara Juchem und Ludwig Hartmann.

„Die Stadt schätzt und würdigt Ihre Verdienste“, so OBin Doris Baumgartl an die Adresse der Geehrten. Dies, zumal die ehrenamtliche Arbeit ja neben Berufstätigkeit und Privatleben stattfinde – „was für eine große Leistung“. Als Laudatoren hatte Baumgartl langjährige Weggefährten der Geehrten in den Festsaal des Historischen Rathauses eingeladen.



Frauen bei der CSU

In Petra Kohler-Ettners Fall war es Sigrid Knollmüller, die daran erinnerte, wie schwierig es noch in den 1990er Jahren war, als Frau bei der CSU auf einen aussichtsreichen Listenplatz zu kommen. 2002 schafften immerhin vier von acht Kandidatinnen den Sprung in den Stadtrat, darunter Kohler-Ettner. Sie hatte bereits Ämter in der Frauen-Union innegehabt und sich auf vielfältige Weise im öffentlichen Leben engagiert.



Damals noch in Erpfting wohnhaft, rief die dreifache Mutter in dem Landsberger Stadtteil eine Krabbelgruppe ins Leben, wirkte als Mitinitiatorin eines Kinder- und eines Jugendchors und kämpfte dafür, dass Jugendliche im Ort einen eigenen Platz bekamen. Von der ersten Idee bis zur Realisation 2017 vergingen 13 Jahre. Kein Wunder also, dass Knollmüller der Geehrten „Zähigkeit, Ausdauer, einen langen Atem und Überzeugungskraft“ bescheinigte. Heute kümmert sich die Mitbegründerin des Landsberger Autosalons besonders um die Belange der Altstadt, die Stärkung der Gastronomie und des Einzelhandels.



Als „besonderen Edelstein“ würdigte Landrat Thomas Eichinger (CSU) als Laudator seinen Parteifreund Harry Reitmeir und dessen vielfältiges Engagement, das über die Kommunalpolitik hinaus die Mitarbeit in diversen Sportvereinen und im Verwaltungsrat der Sparkasse umfasst. Daneben ist der Diplom-Kaufmann Vorsitzender des Städtepartnerschafts-Vereins – eine Rolle wie gemacht für ihn, da er mehrere Sprachen fließend beherrsche, gern auf Reisen gehe und gern Reisen für andere organisiere, so Eichinger. „Außerdem kocht er außergewöhnlich gut, weiß das Leben zu genießen und ist ein guter Freund.“



„Das lebendig gewordene Engagement“ ist Margit Däubler in den Augen ihres Laudators und Parteifreunds Felix Bredschneijder. Die SPD-Stadträtin ist seit 2002 als Referentin für die Belange der städtischen Schulen zuständig. Dort wisse man: „Um die Sorgen, die man Margit mitgibt, wird sich gekümmert“, so Landsbergs Dritter Bürgermeister.



Für das Frauenhaus

Zu Fraktionssitzungen erscheine sie stets exzellent vorbereitet mit einem schwarzen Notizbuch randvoll „mit Fakten und Wissen über die Stadt“. Seit jeher gehe es der aufgrund ihrer unbekümmerten Art gern unterschätzten Margit Däubler darum, das Leben in der Stadt besonders für die Schwächeren zu verbessern. Aktuell kämpft sie für die Einrichtung eines Frauenhauses. Vieles habe sie aber auch im Verborgenen getan.



Barbara Juchem trat über die Frauen-Union und als Übungsleiterin des FT Jahn im öffentlichen Leben der Stadt in Erscheinung, bevor sie 2002 für die CSU in den Landsberger Stadtrat einzog. Als Jugendreferentin, Behindertenbeauftragte, Personalreferentin und Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen sei sie „eine Allzweckwaffe“, würdigte Laudator Norbert Kreuzer. „Sie ist nicht laut, aber jederzeit vernehmbar.“



Amt als Hobby

So habe Juchem nach bereits abgeschlossenem Hauptplatzumbau durchgesetzt, dass die für Rollstuhlfahrer zu hohen Bordsteinkanten abgesenkt wurden. Seit sie 2008 auch im Kreistag vertreten ist und sich in dessen Auftrag ebenfalls um die Anliegen von Menschen mit Behinderung kümmert, heiße es bei ihren Enkeln: „Omas Hobby ist das Landratsamt.“



Der Fünfte im Bunde der Geehrten wäre der Grünen-Stadtrat und Landtagsabgeordnete Ludwig Hartmann gewesen, der jedoch aus familiären Gründen fehlte. Ihm will Baumgartl den Ehrenring zu einem späteren Zeitpunkt überreichen.