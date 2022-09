Datenschutz garantiert

Landsbergs digitaler Zwilling

Von: Susanne Greiner

Wie viele Bäume befinden sich im Stadtgebiet und wie ist deren Zustand? Und welche Dachflächen eignen sich für die Installation eines Photovoltaik-Moduls? Antworten darauf gibt das virtuelle 3D-Modell der Stadt Landsberg. © 3D RealityMaps

Landkreis – Der „Digital Twin“, also der digitale Zwilling einer Stadt ist ein digitales 3D-Modell der Gebäude, Straßenzüge und der natürlichen Umgebung. Ein Vorteil dieser Modelle sei „die einfache und klar verständliche Darstellung komplexer Szenarien“, informiert Stadtpressesprecherin Susanne Flügel. 3D-Modelle könnten Städten helfen, die Auswirkungen von klimabedingten Veränderungen und Stadtplanungen zu simulieren und zu analysieren. Die Erkenntnisse seien ein wichtiges Planungsinstrument: „Sie unterstützen bei Entscheidungen zur Stadt- und Verkehrsplanung und zur Erreichung von Umwelt- und Klimazielen.“ Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) fördert das Vorhaben mit knapp einer Million Euro.

Die Stadt Landsberg hat sich zusammen mit den Nachbargemeinden Apfeldorf, Unterdießen und Fuchstal unter Leitung der Verwaltungsgemeinschaft Fuchstal und 3D RealityMaps aus München beim BMDV um das Förderprojekt beworben. Das sei vor Kurzem bewilligt worden, so Flügel. Das BMDV fördere TwinCity3D im Rahmen der Innovationsinitiative mFUND mit insgesamt 979.860 Euro. Das bedeute, dass der Anteil, den die Stadt Landsberg an dem Projekt stemmen muss, zu 90 Prozent gefördert werde.



Betreut wird das Projekt von Dr. Daniel Broschart vom Referat für Stadtplanung und Mobilität. „Es wird über die kommenden drei Jahre durchgeführt“, stellt Broschart in Aussicht. Es baue auf das vorhergehende Projekt ,ThermCity3D‘ auf, das 2020/21 von 3D RealityMaps und der Landsberger Firma Elektra Solar durchgeführt wurde. Dessen Inhalte würden in TwinCity3D weiterentwickelt. Broschart erwartet weitreichende und neue Analysemöglichkeiten und betrachtet das Projekt als „innovatives Werkzeug für den Einsatz in den öffentlichen Beteiligungsverfahren“.



Datenschutz garantiert



Im Vordergrund stehe bei dem Projekt das Erreichen der Klimaziele bis 2030. Dabei sei eine umweltverträgliche Mobilität entscheidend. Das Projekt könne hierzu mit einer neuen Technologie „kostengünstig ultrahoch aufgelöste Luftbilddaten erheben“, so Flügel. „Diese liefern neue, vielschichtige Informationen für eine nachhaltige Stadt-, Verkehrs- und Klimaplanung.“



Wer an Google Street View und die dafür auf Autos mitfahrenden Kameras und die darauffolgende Verpixelung von Personen und Gebäuden denkt, kann beruhigt werden: Die Daten für den 3D-Zwilling werden von ‚weiter weg‘ mit einem Ultraleichtflugzeug erhoben, „das mit fünf Fotokameras, einer Multispektralkamera und einer Wärmebildkamera ausgestattet ist“, erläutert Prof. Dr. Florian Siegert von 3D RealityMaps. Aus den Einzelaufnahmen werde ein virtuelles 3D-Stadtmodell ‚gebastelt‘. Um verschiedene Aspekte und zeitliche Veränderungen erfassen und analysieren zu können, müsse das Stadtgebiet mehrfach und zu verschiedenen Jahreszeiten überflogen werden.



Allem voran stehe aber der Datenschutz: Es werde zunächst ein Datenschutzkonzept erarbeitet, „das den speziellen Anforderungen an die Erstellung und den Betrieb der TwinCity3D-Plattform nachkommt“, so Stadtplaner Broschart.



Was kann der Zwilling?



Mithilfe der Luftaufnahmen könnten wichtige Fragen beantwortet werden. So werde es möglich sein abzulesen, wie viel Fläche parkende Fahrzeuge (oberirdisch ruhender Verkehr) einnehmen. Auch die detaillierte Analyse des Stadtklimas in Bezug auf Verkehr, Bebauung und Stadtgrün über mehrere Jahre gebe eine präzise Datengrundlage, auf die die Stadtplaner zurückgreifen könnten. Siegert von 3D RealityMaps nennt weitere Beispiele, wie der Stadt-Zwilling eingesetzt werden kann: „Aus den Wärmebildaufnahmen, die im Winter gemacht werden, können Rückschlüsse auf die Isolierung von Dachflächen gezogen und Wärmeverluste identifiziert werden und man kann gezielt darauf einwirken.“



Ähnliches gelte für das Stadtgrün: Auch hier führten Analyse und Monitoring im Wechsel der Jahreszeiten zu neuen Erkenntnissen in Hinsicht auf Stadtklima und CO2-Klimabilanz. So sieht der Leiter des städtischen Forstamtes Michael Siller in den so neu gewonnenen Daten Potenzial, um das Stadtklima gezielt verbessert zu können: „Wir sehen nicht nur, an welchen Stellen durch die Anpflanzung von Bäumen und Baumgruppen das Mikroklima verbessert und der kühlende Effekt durch Stadtgrün genutzt werden kann, sondern wir haben auch gleich die wissenschaftlichen Daten dazu.“ Das helfe, diese Aufgaben wesentlich gezielter anzugehen und so „lebenswerte Räume für die Landsberger Bürgerinnen und Bürger“ zu schaffen.



Das dreidimensionale Abbild des Stadtgebietes könne noch anderweitig eingesetzt werden, freut sich Broschart: Bei dem Projekt würden auch Werkzeuge entwickelt, mit denen Planungsszenarien und auch Planungsalternativen als 3D-Modell in die virtuelle Umgebung eingesetzt werden könnten – als ‚Test‘ sozusagen, indem der oft hohe Abstraktionsgrad der Planung deutlich herabgesetzt werden könne.



Abseits der Stadt



Diese Vorteile von TwinCity3D sieht auch der Bürgermeister der Gemeinde Fuchstal Erwin Karg. Denn „Stadtentwicklung findet nicht nur in Städten statt. Gerade, wenn es um Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltschutz, aber auch den Erhalt des Orts- und Landschaftsbildes geht, zählen kleine Gemeinden mit ihren land- und forstwirtschaftlichen Flächen zu den wichtigsten Stellschrauben“, ist der Bürgermeister überzeugt. Das 3D-Modell ermögliche „eine ganzheitliche Betrachtungsweise, die durch entsprechende Daten unterfüttert wird“.



Auch Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl ist von dem Projekt begeistert: Mit der 3D-Plattform könnten die räumliche Dimension von Bauvorhaben und deren Wirkung auf das Umfeld besser beurteilt werden. Das sei auch bei Bürgerbeteiligungsprozessen nützlich, da so „schnell und kostengünstig anschauliche Simulationen erstellt werden“ könnten. Auch der Beitrag, der zum Klimaschutz geleistet werde, sei enorm.

Zur Förderung

Im Rahmen der Innovationsinitiative mFUND fördert das BMDV seit 2016 datenbasierte Forschungs- und Entwicklungsprojekte für die digitale und vernetzte Mobilität 4.0. Die Projektförderung wird ergänzt durch eine aktive fachliche Vernetzung zwischen Akteuren aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung und Forschung und durch die Bereitstellung von offenen Daten auf dem Portal mCLOUD. Weitere Informationen unter www.mFUND.de.