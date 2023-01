Großes Repertoire

Stadtjugendkapelle Landsberg feiert ihr 50-Jähriges

Von: Nathalie Schelle

So wie bei diesem Konzert der Stadtjugendkapelle im letzten Jahr sind die engagierten Musikerinnen und Musiker mit Dirigent Hans-Günter Schwanzer auch dieses Jahr im Sportzentrum Landsberg am kommenden Samstag zu hören. © Markus Mueller-Hahl

Landsberg – Die Stadtjugendkapelle Landsberg (Juka) feiert ein außerordentliches Jubiläum. Seit 1973 spielen Musiker aus und um Landsberg in einer nicht nur harmonischen, sondern auch familiären Gemeinschaft. „Besser kann die Stimmung gar nicht sein“, freut sich der musikalische Leiter und Dirigent Hans-Günter Schwanzer.

„Die Stadt hat ein zweites Orchester fürs Ruethenfest und ein Nachwuchsorchester gebraucht“, begründet Schwanzer die Anfänge der Stadtjugendkapelle. Damals gab es nur rund 25 Mitglieder. Schwanzer selbst ist seit 1990 der musikalische Leiter. Er hat mit 15 Leuten übernommen – mittlerweile sind es viermal so viele. „Es gibt Nachwuchspotential aus St. Ottilien und aus dem Musikschul-Blasorchester“, erklärt der Dirigent. Auch aus dem Bambini-Blasorchester rutschen immer wieder „Frischlinge“ ins Orchester der Jugend. Sobald es das Spiel der Kleinen zulässt, können sie in der Stadtjugendkapelle mitspielen. „Wir schaffen dann schon Platz“, so Schwanzer. Wer mit Herzblut und Engagement musiziert, ist beim Orchester herzlich willkommen. „Es ist ja ein Hobby“, meint der Dirigent. Und bei diesem Hobby sind alle mit Leib und Seele – und auch Pflichtgefühl – dabei. Auch Studenten, die in Städten leben, die viele Kilometer entfernt von der Lechstadt sind, kommen zu den Proben und Konzerten. „Wir sind Probenbesuch-Weltmeister“,erklärt der musikalische Leiter. „Die Leute, die in Bayreuth studieren, kommen locker alle drei Wochen zur Probe. Während der Semesterferien sowieso immer.“



Neben den wöchentlichen Proben veranstaltet die Kapelle auch Reisen in die Juka-Partnerstädte wie zum Beispiel New York oder Chicago. „Wir haben fast jede Partnerstadt mindestens einmal besucht, in Hudson waren wir sogar dreimal“, erinnert sich Schwanzer.



Früher hat er neben der musikalischen Leitung auch noch die Geschäftsführung übernommen. Heute bekleiden Alexandra Loheit und Stephanie Schill das Amt der Geschäftsführerinnen. „Die Geschäftsführung ist gnadenlos gut. Sehr engagiert und kompetent von Anfang an“, schwärmt der Dirigent.



Loheit studiert in Nürnberg und kommt jeden Donnerstag nach Hause, um die Aufgaben, die eine Geschäftsleitung mit sich bringt, zu erledigen. Am Freitag um 19 Uhr geht´s dann wie immer zur Probe. „Ich war 14, als ich bei der Juka angefangen hab. Seitdem ist die Probe am Freitag ein fester Termin in meinem Kalender.“



Die Studentin ist das dritte Jahr Geschäftsführerin der Stadtjugendkapelle. Dabei obliegt ihr und der zweiten Geschäftsführerin Stephanie Schill das komplette Management der Juka. Sie planen Auftritte, kümmern sich um die Öffentlichkeitsarbeit und organisieren Gemeinschaftsaktionen wie Reisen und Sommerfeste. Während Loheits ersten beiden Amtsjahren – die Corona-Jahre – recht „entspannt gewesen“ seien, da nicht viele Veranstaltungen zu planen waren, habe es dieses Jahr mit über 25 Auftritten schon ganz schön in sich.



Aber auch während des Lockdowns gingen der Geschäftsführung die Ideen, um die Gruppe zusammenzuhalten, nicht aus. Da keine Proben stattfinden konnten, gab es am Freitag Online-Treffen, allerdings nicht, um online zu proben, wie es viele andere Orchester versucht haben. „Das hat wegen der zeitlich versetzten Übertragung gar nicht funktioniert“, erklärt die Geschäftsführerin. Die Gruppe traf sich ‚im Netz‘, um zusammen Zeit zu verbringen. Wenn es schon im echten Leben nicht möglich war, dann eben virtuell. „Manche Freundschaften sind erst dadurch entstanden“, erklärt Loheit. Es wurden online Spiele wie „Escape Room“ gespielt. „Da kam auch der Elfjährige mit dem 26-Jährigen zusammen“, erinnert sich Schwanzer. „Als die ersten Proben dann wieder losgingen, war die richtige Melange da.“



Großes Repertoire

Als es nach dem Lockdown endlich wieder möglich war zu reisen, startete die Juka direkt mit einer Reise nach Nizza. „Die 50 Anmeldungen waren gleich voll“, erinnert sich Loheit. Wie andere Gemeinschaften hat die Juka trotzdem ein paar Mitglieder verloren. „Und während der Pandemie fing niemand an, ein Instrument zu lernen“, erklärt Loheit.



Deswegen habe die Juka mit einem Nachwuchsproblem zu kämpfen gehabt. Aber jetzt stehen immerhin wieder rund 65 Musiker bei einem Auftritt auf der Bühne – mit einigen Stücken im Gepäck. „150 Repertoire-Stücke haben wir schon“, so Schwanzer. Und dabei handelt es sich keineswegs um einfache Stücke: „Wir spielen im Wertungsspiel in der Höchststufe. Die Stücke, die uns hingelegt werden, sind wirklich schwierig“, erklärt Loheit. Bei Wertungsspielen haben Orchester die Gelegenheit, ihr Können vor einer fachlich kompetenten Jury bewerten zu lassen.



Anlässlich der 50 Jahre Stadtjugendkapelle findet am Samstag das große Jubiläumskonzert im Sport- und Veranstaltungszentrum in Landsberg statt. Die musikalische Leitung übernimmt Hans-Günter Schwanzer. Das Programm ist bunt gemischt: Klassiker, feierliche Konzertmärsche und Musical-Arrangements sind dabei. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr.