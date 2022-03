Lieferprobleme?

Startschuss für die Museumssanierung

Von: Ulrike Osman

Trotz steigender Sanierungskosten - inzwischen sind es zwölf Millionen Euro: Der Stadtrat hat sein OK zum Start der Sanierungen gegeben - mit nur einer Gegenstimme. © Klinger

Landsberg – Die Planungen für die Sanierung des Stadtmuseums schreiten voran – und die Kosten steigen steil nach oben. Dennoch steht der Stadtrat fast zur Gänze hinter dem Projekt, denn der historische Wert des Gebäudes und seine Bedeutung für Landsberg sind kaum hoch genug einzuschätzen.

Dass der Handlungsbedarf immer dringlicher wird, zeigte sich in der jüngsten Stadtratssitzung, als über den aktuellen Planungsstand informiert wurde. Die Feuchteschäden hätten sich im Laufe des letzten Jahres erkennbar verschlimmert, berichteten Stefan Schrammel und Martin Geck vom Planungsbüro Schrammel Architekten in Augsburg. Das Holz der Fensterrahmen sei inzwischen so verfault, dass man es mit dem Finger durchbohren könne. Der ältere Teil des hochbarocken Gebäudes stammt aus dem Jahr 1680 und zeichnet sich den Planern zufolge durch hervorragende handwerkliche Qualität aus. Ähnliches gilt für eine zweite Bauphase in der Gründerzeit (1880/90).



Eine gute Nachricht war, dass im Zuge der Sanierung kein zweites Treppenhaus gebaut werden muss. Es muss lediglich das vorhandene Treppenhaus brandschutztechnisch ertüchtigt werden. Da der geplante Veranstaltungsraum im Erdgeschoss angesiedelt werden soll, ist von hier aus ein unmittelbarer Zugang ins Freie möglich, sodass die geforderten zwei Rettungswege nachgewiesen werden können.



„Bahnbrechendes“ berichtete Schrammel von der ehemaligen Saalebene im zweiten Obergeschoss. Hier hätten die Voruntersuchungen ergeben, dass die Wände früher reich bemalt gewesen seien. Mit dieser Erkenntnis „hat sich eine kunsthistorische Lücke geschlossen“, so der Architekt. Denn man habe sich zuvor gewundert über die „nackten weißen Wände,“ die nicht zu den kunstvoll gestalteten Türen passen würden.



Die mehr als 80 Fenster werden ausgetauscht, die neuen als Kastenfenster mit Dreischeibenverglasung geplant. Gut ausgefallen ist den Planern zufolge das Baugrundgutachten, notwendige Eingriffe seien daher „gut zu machen“ (Schrammel). Die Decken im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss müssen brandschutztechnisch ertüchtigt werden. Das Gebäude soll durch einen Aufzug barrierefrei erschlossen werden.



Die Kostenschätzung für die Sanierung liegt inzwischen bei rund zwölf Millionen Euro. „Gestartet sind wir bei 5,6 Millionen Euro“, merkte Christian Hettmer (CSU) an. Dennoch befand auch er: „Das Gebäude ist ein Juwel. Es ist gut, dass wir es herrichten.“ Allerdings müsse ein engmaschiges Kosten-Controlling sichergestellt sein und der Stadtrat laufend über die Kostenentwicklung informiert werden.



Lieferprobleme?



Axel Flörke (Landsberger Mitte/LM) sieht die Entstehung eines „perfekten Museums unter Wahrung der historischen Substanz“ voraus, wollte aber wissen, ob die Kostenschätzung angesichts der aktuellen Inflationsrate zu halten sein werde und ob Lieferschwierigkeiten für Baumaterialien zu erwarten sein.



Planer Martin Geck erklärte, die Baukostensteigerungen des letzten Jahres seien in der Kostenschätzung berücksichtigt, nicht allerdings die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs. Von Lieferengpässen dürfte das Projekt aber weniger betroffen sein, wie Schrammel sagte, da viel Handwerksleistung, aber vergleichsweise wenig Material gebraucht werde. Mit dem Ende der Bauzeit rechnen die Planer 2024/25.



Der Beschluss, das Projekt auf der Basis der Entwurfsplanung umzusetzen, fiel mit einer Gegenstimme. Sie kam von Wolfgang Weisensee (LM), der es lieber sehen würde, wenn die Stadt für das Geld Wohnungen bauen würde.