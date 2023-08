Stadtradeln im Landkreis Landsberg: JWR auf Platz 1

Team der Johann-Winklhofer-Realschule vorne

Landkreis – Bestes Wetter fürs Stadtradeln: Vom 18. Juni bis zum 8. Juli waren alle Landkreisbewohnerinnen und -bewohner aufgerufen, so viele Alltagswege wie möglich per Drahtesel statt Auto zurückzulegen, um CO2-freie Kilometer zu sammeln. Und das waren in diesem Jahr mehr denn je.

Egal ob zur Schule, zur Arbeit oder zum Supermarkt – Radeln war drei Wochen lang angesagt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 4.478 aktive Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich in 203 Teams zusammengefunden und legten insgesamt 935.382 CO2-freie Kilometer per Rad zurück. „Somit konnten 152 Tonnen CO2 in der Atmosphäre vermieden werden“, informiert Landratsamtssprecher Wolfgang Müller. Bayernweit waren es knapp 35 Millionen Kilometer.



Die meisten Kilometer kann sich die Stadt Landsberg auf die Fahnen schreiben: 217.550 Kilometer haben die Lechstadtradler ‚erfahren‘. An zweiter Stelle liegt Kaufering (10.681 km), Platz drei gehört Dießen (4.595 km). Die meisten Kilometer pro Einwohner, nämlich 31,18 km, kann Unterdießen verbuchen.



Mit 374 aktiv Radelnden und 65.278 zurückgelegten Rad-Kilometern – und damit einem Schnitt von 188 Kilometern pro Kopf – liegt in der Teamwertung das Team der Johann-Winkl­hofer-Realschule Landsberg auf Platz 1. Beim Schulradeln bundesweit belegt die JWR damit den sagenhaften Platz 33. Auf den landkreisinternen zweiten Platz kommt die Realschule Kaufering mit 45.692 Kilometern bei 298 aktiv Radelnden und 153 Kilometern pro Kopf. Sie belegt bundesweit den Platz 95. Den dritten Platz bei den Teams belegen die Wiesbachradfreunde mit 43.398 Kilometern – und der sagenhaften pro-Kopf-Strecke von 368 Kilometern.



Fleißig in Bezug auf die pro Kopf gefahrene Strecke sind die zwei Teilnehmer des Teams Roadrunner, die jeweils 679 Kilometer geradelt sind. Bei den zwölf Radlern des Radltreffs Walleshausen sind es gar 687 Kilometer pro Kopf. Und die sechs Mitglieder des offenen Teams Hurlach können satte 1.072 Kilometer pro Kopf verbuchen.



Dabei radelten die Teilnehmer nicht nur fürs Klima: Sie traten auch für die eigene Gesundheit in die Pedale und für den guten Zweck: Mit einem Spendenziel von 5.000 Euro spendet das Edeka-Logistikzentrum in Landsberg einen Cent pro geradelten Kilometer innerhalb des Stadtradeln-Zeitraums an eine soziale Initiative im Landkreis. Die Spende in diesem Jahr geht an die IWL Werkstätten und Förderstätten für Menschen mit Behinderung – die mit dem Spendenerlös eine Radl-Rikscha anschaffen möchte.



Wer mehr Infos zum diesjährigen Stadtradeln möchte: www.stadtradeln.de/landkreis-landsberg.