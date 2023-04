Wasser marsch in Landsberg

Von: Ulrike Osman

Brunnen gibt es in Landsberg viele, nur trinken kann man aus ihnen nicht. Im Rahmen der Blue Community sollen unter anderem auch Trinkbrunnen in der Stadt aufgestellt werden. © Schelle

Wasser ist für alle da! Diese und andere Ansichten vertritt die „Blue Community“-Bewegung. Und dieser tritt nun auch Landsberg bei – so will es der Stadtrat.

Landsberg – Sinnvolles Signal oder leere Absichtserklärung – ein Bekenntnis der Stadt zu den Zielen der internationalen Bewegung „Blue Community“ wurde im Stadtrat kontrovers diskutiert, schließlich aber mehrheitlich unterstützt. Es geht dabei um Wasser, seine Bedeutung als öffentliches Gut und die Umsetzung des Menschenrechts auf Zugang zu sauberem Trinkwasser und Sanitärversorgung.



„Blue Communities“ sind ein Projekt der gemeinwohlorientierten kanadischen Organisation Council of Canadians. Wie es im Sachvortrag der Verwaltung hieß, bekennen sich inzwischen weltweit 90 Gemeinschaften – Städte, Gemeinden, Kirchen, Orden und Universitäten – zu den Prinzipien der Initiative, darunter auch Augsburg, München und Kempten. Blue Communities setzen sich ein für einen schonenden Umgang mit Wasserressourcen, fördern die Nutzung von Leitungswasser statt Flaschenwasser und unterstützen andere Länder bei der Bereitstellung einer funktionierenden, öffentlich zugänglichen Trinkwasserversorgung.



„Was bringt uns das? Was wird sich ändern?“, wollte Petra Ruffing (CSU) wissen. Auch Fraktionskollege Christian Hettmer bezweifelte, dass außer einer Absichtserklärung viel passieren werde. „Dann legen wir wieder die Hände in den Schoß.“



Ulrike Gömmer (Grüne) hielt ebenfalls nichts von Bekenntnissen, wenn diesen kein entsprechendes Handeln folge. Bei Reinigungsarbeiten im öffentlichen Raum beobachte sie oft einen unnötig hohen Wasserverbrauch. „Wir sollten uns an die eigene Nase packen.“ Das fand auch Stefan Meiser (ÖDP), der es lieber sehen würde, wenn der Stadtrat sich mit dem Thema Wasserverluste im eigenen Netz beschäftigen würde. „Aber das wollen wir gar nicht wissen.“



OBin Doris Baumgartl (UBV) widersprach. Ein Bekenntnis zu den Zielen der Blue Community sei mitnichten sinnlos. Die Stadt könne im Bereich „Bewusstmachung, Kommunikation und Sensibilisierung“ einiges tun und kleinere konkrete Maßnahmen wie die Reaktivierung von Trinkwasserbrunnen im öffentlichen Raum umsetzen. Das aber ist ohnehin eine gesetzliche Verpflichtung, wie Hettmer anmerkte.



Baumgartl wies auch auf das Projekt „WASser brauchst Du“ von Stadt, Landkreis, dem Verein atip:tap und weiteren Gruppen hin, das ähnliche Ziele verfolgt wie die Initiative Blue Community. Bis September finden zahlreiche Aktionen, Ausstellungen, Workshops und Vorträge rund um das Thema Leitungswasser als Trinkwasser statt. Das Projekt wird im Rahmen der Kulturförderung mit einer Summe von 5000 Euro unterstützt.



Margarita Däubler (SPD) sah in der Blue-Community-Bewegung auch ein Signal an die jungen Bürger, dass man sinkende Grundwasserstände ernst nehmen müsse. Ein sorgfältiger und achtsamer Umgang mit Wasser „steht uns als Kommune sehr gut an“, fand auch Dritter Bürgermeister Felix Bredschneijder (SPD). Die Stadtratsmehrheit war der gleichen Meinung – Landsberg wird in Zukunft eine weitere Blue Community.