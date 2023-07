Neues Dach für Theatergarten Landsberg schafft Sommerbühne

Von: Susanne Greiner

Teilen

Die neue Bühnenüberdachung kurz vor dem ersten Konzert, das am gestrigen Dienstagabend stattgefunden hat. © Greiner

Landsberg – „Der Wunsch nach mehr Leben im Theatergarten kommt seit vielen Jahren. Und zwar vom Publikum“, sagt Musikprogramm-Macher Edmund Epple. Jetzt ist das auch möglich. Denn Dank dem finanziellen Stromstoß des Vereins „TILL – Freunde des Stadttheaters Landsberg“ ist das Theatergarten-Rund jetzt gegen Regen gewappnet: Die Bühne hat ein Dach bekommen. Und zwar eines, das was aushält: Sturm Ronson hatte keine Chance.

„An Ideen für hier draußen hat es auch nie gemangelt“, sagt Epple. „Aber die Konzerte brauchen eine gewisse ‚Infrastruktur.‘ Die war bisher nicht machbar.“ Ein E-Piano oder ein Gitarrenverstärker mag keinen Regen – was bedeutet, dass es garantiert den halben Tag nicht regnen darf: „Wir bauen die Bühne ja schon mittags auf.“ Und auch die benötigte Technik – zum Beispiel Licht oder Verstärker – darf nicht nass werden. Weshalb es auch ein Zweit-Dach in der hintersten Theatergartenreihe gibt.



Sollte es bei Veranstaltungen regnen, wird jetzt durchgespielt, bei stärkerem Nass auch kurz pausiert. Wobei Epple auf Zuschauer baut, die nicht ganz aus Zucker sind: „Nieselregen ist kein Grund, reinzugehen. Und auch Schirme sollte das Publikum bitte zuhause lassen. Wetterfeste Kleidung ist angesagt.“ Kommt doch ein unerwartetes Unwetter, müsse man natürlich abbrechen. „Aber man kann sich ja sofort ins Trockene retten“, sagt Epple: nämlich ins Theaterfoyer. Und wenn das Konzert dann im Inneren fortgesetzt wird, gibt es für jeden der festen Plätze im Theatergarten auch einen entsprechenden im Theatersaal. Dass die Überdachung das „Brachland“ in ein „Juwel“ verwandeln konnte, sei TILL, vor allem dem Engagement der Vorsitzenden Sabine März-Lerch, zu verdanken, sagt auch Theaterleiter Florian Werner. „Der Verein hat alles finanziert, obwohl es eigentlich nicht seine Aufgabe ist, für die Infrastruktur zu sorgen.“ Er könne aber verstehen, dass die Stadt für solche Sonderanschaffungen momentan kein Geld habe. Die ‚neue‘ Bühnenmöglichkeit mache aber auch die Stadt für Bürger und Touristen attraktiver: „Bisher hatte sich vieles auf die Zeit außerhalb der Ferien konzentriert. Jetzt können wir mit dem ‚Musiksommer‘ auch in den Ferien etwas anbieten.“ Auch für eventuelle Sommertheater, beispielsweise das der „landsberger bühne“, biete der Theatergarten in Zukunft eine Open-Air-Option.



Der „Musiksommer“, der am 2. August startet (der KREISBOTE berichtete), „ist jetzt mal der Test, wie der Theatergarten angenommen wird“, sagt Epple. Das Programm sei deshalb bewusst vielfältig und „sommerlich“. Bisher laufe der Vorverkauf gut, „wir wollen aber versuchen, immer auch ein paar Karten für Kurzentschlossene aufzuheben.“ Denn genau das soll der Musiksommer eben auch sein: ein Angebot, mit dem man sich, je nach Lust, Laune und Wetterlage, spontan den Abend versüßen kann.