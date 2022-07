Strom zum Jahreswechsel teurer

Von: Sabine Fleischer

Die Kunden der Stadtwerke Landsberg und LEW müssen im neuen Jahr mehr für ihren Strom bezahlen. © Kreisbote

Landsberg – Von der Corona­krise in die Energiekrise: Der Preisanstieg bei Strom,Gas und Erdöl lässt bei manchen Landsbergerinnen und Landsbergern ein mulmiges Gefühl aufkommen, wenn sie an ihre Heizkosten oder Versorgungssicherheit denken. Sind Stadtwerke und LEW gerüstet?

Die Stadtwerke Landsberg produzieren einen guten Teil des benötigten Stroms aus regenerativen Energieträgern, müssen aber auch zukaufen, beipielsweise von zertifizierten Wasserkraftwerken, aber auch herkunftsunabhängig aus dem allgemeinen Strommix in Deutschland. Nach Angaben der Stadtwerke hat Gas hier einen Anteil von 13 Prozent.



Der technische Vorstand der Stadtwerke Gerald Nübel sieht den jetzigen Anstieg der Strompreise nicht allein durch die aktuelle Preisentwicklung beim Gas gerechtfertigt: Die notwendigen Lieferungen seien ja schon vor zwei Jahren eingekauft wurden. Der Preisanstieg liege eher an der allgemeinen globalen Marktentwicklung und ihren Spekulanten. Allerdings müssten Kunden zum Jahreswechsel mit einer starken Preiserhöhung rechnen. Und das trotz Wegfall der EEG-Umlage zum 1. Juli diesen Jahres. „Die dadurch eingesparten 3,7 Cent pro Kilowattstunde dämpfen das nur ein bisschen“, sagt Nübel. Die Stadtwerke zahlten derzeit beim Strom­einkauf das Zehnfache im Vergleich zum Preis vor zwei Jahren.



Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei der Lechwerke AG (LEW): Man könne sich trotz Beschaffungsstrategien – Teilmengen-Einkauf über längere Zeiträume im Voraus – den Auswirkungen der langfristig hohen Preisen auf Dauer nicht entziehen, antwortet der Leiter Kommunikation der LEW Thomas Renz auf Nachfrage der Redaktion. Unabhängig von der Tarif- und Stromart richte sich der Strompreis für Haushalte nach der Preisentwicklung an den Energiemärkten. Das heißt, auch der reine Ökostrom-Kunde wird mehr zahlen müssen.



Hinsichtlich der Gaskrise und den damit verbundenen „Heiz­ängsten“ sieht Nübel keinen Grund zur Panik. „Wir haben genug Gas zum Heizen in Deutschland, die Speicher sind zu 63 Prozent voll“. Er sehe für Landsberg im kommenden Winter kein Problem, zumal Haushalte, Krankenhäuser und soziale Einrichtungen gemäß Notfallplan Gas geschützte Bereiche seien. Der Winter 2023/24 könne eher zum Problem werden, da eine zukünftige Füllung der Gasspeicher noch nicht abzusehen sei. „Das ist wie mit Corona: Nach der ersten Welle haben wir auch gedacht, wir haben das meiste überstanden, und dann kam die zweite“, vergleicht Nübel.



Stromausfälle?



Das Stromnetz in Landsberg gehört den Stadtwerken und dürfte, so Nübel, relativ stabil sein, auch wenn mehr mit Strom statt Gas geheizt würde. Trotzdem könnte es unter Umständen – falls zu viele Elektroheizungen gleichzeitig eingesteckt werden, was allerdings gerade an einem kalten Tag der Fall sein dürfte – zu Problemen kommen. Bei zu hoher Anschlussleistung wären mehr Stromausfälle vorstellbar, räumt der technische Vorstand ein.



Auch Thomas Renz räumt eventuelle Überlastungen ein: „Inwieweit aufgrund der Gaskrise der kurzfristig verstärkte Einsatz elektrischer Heizgeräte zu einer kritischen Belastung des Stromnetzes führt, lässt sich pauschal nicht beantworten und hängt unter anderem von der Anzahl der eingesetzten Geräte und der lokalen Netzsituation ab.“



Einsparpotenzial



Wie Landsberg künftig Strom sparen könnte, wird wohl auch bei der Stadtverwaltung Landsberg und im Stadtrat noch Thema werden. Bei den Stadtwerken überlege man sich im Moment, welche Einsparpotenziale Sinn machten, sagt Nübel. Im Fernwärmenetz Landsberg, das zu zwei Drittel mit Erdgas und ein Drittel mit Hackschnitzel gespeist wird, wären dabei wohl Energieeinsparungen möglich.



„Allerdings ist noch nichts Konkretes zu nennen“, so Nübel. Hier seien auch die laufenden Verträge zu berücksichtigen. „Die Vorlauftemperatur für das Warmwasser des Inselbades etwas abzusenken, wäre eine Möglichkeit. Aber da haben wir uns im Moment dagegen entschieden, da die Badesaison sowieso bereits dem Ende zugeht.“ Die aktuell und auch für die letzte Juliwoche prognostizierten hohen Temperaturen samt Sonne satt sorgen zudem vorerst noch für weiterhin angenehm warmes Inselbadwasser.