Michaela May las im Rahmen der von OBin Doris Baumgartl initiierten Reihe „Starke Frauen stärken“ im komplett ausverkauften Rathausfestsaal aus ihrer Autobiografie „Hinter dem Lächeln“. © Osman

Landsberg – So voll war es im Historischen Rathaus wohl zuletzt beim Besuch von Fernsehärztin Marianne Koch. Auch der nächste prominente Gast in der von OBin Doris Baumgartl ins Leben gerufenen Veranstaltungsreihe „Starke Frauen stärken“ zog scharenweise – vor allem weibliches – Publikum an: die Schauspielerin Michaela May. Am Weltfrauentag las sie aus ihrer Autobiografie „Hinter dem Lächeln“.

Die Münchenerin erzählt darin von ihrer Kindheit in einem Reihenhaus in München-Laim, wo sie als Gertraud Mittermayr aufwuchs. Sie berichtet von ihren Anfängen als Kinderstar und ihrer großen Karriere – obwohl sie dem Rat ihrer Agentur nicht folgte, sich die Nase operieren zu lassen –, aber auch von dem schweren Rucksack, den sie seit ihrer Jugend mit sich herumschleppt.



Alle drei Geschwister des Fernsehstars schieden durch Suizid aus dem Leben. In der Familie wurde darüber irgendwann nicht mehr gesprochen. May wartete bis nach dem Tod ihrer Mutter, bevor sie in die Vergangenheit abtauchte, endlich die Kisten mit den Tagebuchaufzeichnungen ihres ältesten Bruders öffnete und die tragische Familiengeschichte öffentlich machte – auch, um zu zeigen, wie man durch schwere Zeiten kommen kann.



Das vor gut einem Jahr erschienene Buch – inzwischen in der vierten Auflage auf dem Markt – ist ein gewaltiger Erfolg geworden. Sie habe zwei Filmangebote ablehnen müssen, um Zeit für die 80 Lesungen zu haben, zu denen sie in ganz Deutschland eingeladen wurde, erzählte May im Pressegespräch am Rande der Veranstaltung. Der Auftritt in Landsberg war vorerst der letzte – nun will sie wieder drehen. Und vorher um ihren 71. Geburtstag herum eine Woche Urlaub machen.



Was die beliebte Darstellerin („Münchner Geschichten“, „Polizeiruf 110“) auf der Bühne des Festsaals ablieferte, war jedoch mehr als eine Lesung. Aufgelockert durch freies Erzählen und kleine Einlagen (ja, sie kann auch singen, parodieren und die Körpersprache von Affen und Tauben imitieren) zog sie das Publikum über zwei Stunden in ihren Bann mit einer gut ausgewogenen Mischung aus Leichtigkeit und Schwere.



Phasenweise wurde es mucksmäuschenstill, als die Schauspielerin davon berichtete, wie ihr an Depressionen leidender Bruder mit Elektroschocks behandelt wurde, später monatelang verschwand und schließlich tot aufgefunden wurde, mit einem Drogen- und Medikamentencocktail im Blut. Wie ihr anderer Bruder sich aus dem Fenster stürzte und ihre Schwester sich nach einem gescheiterten Drogenentzug in der elterlichen Wohnung erhängte.



May hat daraus gelernt, das Leben zu leben, den Moment auszukosten und Pläne nicht aufzuschieben. „Genieße den Augenblick“ – diese Widmung schreibt sie jedem ins Buch, der sich ein Exemplar von ihr signieren lässt. Auch, als die Mutter zweier Töchter sich nach 30 Jahren Beziehung Knall auf Fall neu verliebte, zögerte sie nicht. Sie trennte sich von ihrem ersten Ehemann und ist seitdem glücklich mit dem zweiten. „Ich wusste, wenn ich diese Liebe nicht lebe, bleibt da bis zum Ende meines Lebens ein schwarzes Loch.“



Zu Landsberg und der Region hat die Schauspielerin, die für ihren Auftritt mit stehenden Ovationen belohnt wurde, eine besondere Verbindung – weil sie in ihrer Kindheit jedes Wochenende und jede Ferien in Riederau am Ammersee verbrachte. Und weil zwei von ihrem Vater gebaute Kachelöfen bis heute im Stadtmuseum stehen.