Uttinger Wahnsinn: „Mucki“ Eichberg zündet ein Fünf-Tore-Festival

Von: Thomas Ernstberger

Der Klassenerhalt ist so gut wie gesichert – da dürfen die Fußballer der FT Jahn Landsberg schon mal jubeln. © Jahn Landsberg

Landkreis – Perfektes Wochen­ende für die drei Landkreis-­Teams in der Kreisliga. Utting, Jahn Landsberg und Penzing gewannen ihre Spiele. Zudem wird es in der neuen Saison mit Aufsteiger SV Unterdießen ein neues Gesicht in der Kreisliga geben.

Der TSV Utting darf sich wieder Hoffnungen auf die Aufstiegs-Relegation machen. Auf den Tabellenzweiten TSV Peiting hat das Team von Trainer Peter Bootz nach dem 7:0 beim TSV Altenstadt als Dritter bei zwei noch ausstehenden Heimspielen (am Samstag um 16 Uhr gegen Mammendorf und am 29. Mai gegen Eichenau) nur noch zwei Punkte Rückstand. „Das kann nochmal spannend werden, das macht die Trainingswoche leichter. Jetzt müssen wir gegen Mammendorf unsere Hausaufgaben machen, dann haben wir vielleicht gegen Eichenau ein echtes Endspiel“, sagt der Coach.

Nach seinen drei Toren beim 4:2 gegen Maisach war Torjäger Manuel „Mucki“ Eichberg auch beim Tabellenfünften in Altenstadt der Mann des Tages, ließ das nächste „Eichberg-Festival“ folgen. Dieses Mal traf er gleich fünfmal – darunter war ein Blitz-Hattrick zum 4:0 bis 6:0 innerhalb von acht Minuten. Bootz: „Was Altenstadt geboten hat, war schon grenzwertig. Bei vier seiner fünf Treffer musste Mucki nur ins leere Tor einschieben.“ Eichberg hat’s jetzt auf 26 Tore gebracht, genauso viele wie Georg Kutter vom TSV Murnau in der Kreisliga 1. Die beiden anderen Uttinger Tore erzielte Jonathan Krukow (gesamt 18 in dieser Saison).



Riesenjubel bei der FT Jahn Landsberg: Das Team von Trainer Norbert Wagner gewann das Nachbarschafts-Keller-Duell beim SV Mammendorf durch ein Tor von Luis Dillinger mit 1:0 und verbesserte sich auf den 9. Platz, hat jetzt vier Punkte Vorsprung auf Relegationsrang 12. Bedeutet: Gewinnt der Jahn eines der beiden noch ausstehenden Heimspiele gegen Eichenau (Sonntag, 15 Uhr) und Fürstenfeldbruck (29. Mai) ist der Klassenerhalt perfekt. Ebenso, wenn Mammendorf oder Bernbeuren noch einmal verlieren. Da kann Utting dem Jahn am Samstag helfen...

Der FC Penzing gewann nach fünf Sieglos-Spielen am Stück sein letztes Heimspiel der Saison 4:1 gegen die U21 des SC Oberweikertshofen und holte sich Tabellenplatz 4 vom TSV Altenstadt zurück. Torschützen: Daniel Neuhaus, Martin Metzger, Niclas Dietmaier und Jonas Wille. Das Team von Trainer Jürgen Lugmair muss am Sonntag um 15 Uhr beim FC Aich antreten.

Willkommen in der Kreisliga, heißt es für den SV Unterdießen. Zwei Spieltage vor Schluss hat der SVU nach dem 2:0 bei der SG Schwabbruck/Schwabsoien (mit Saisontor Nummer 29 von Michael Müller) sechs Punkte Vorsprung auf den FC Wildsteig/Rottenbuch. Da der direkte Vergleich zugunsten der Unterdießener ausfällt, ist die Mannschaft von Trainer Martin Prediger vorzeitig Meister der Kreisklasse 4 und steht als Aufsteiger fest.