Neue Wellenbrecher für den Ammersee

Von: Dieter Roettig

Wellenbrecher gegen Starkwind: Nördlich des Boots- und Badesteges vor Aidenried werden auf 42 Meter Länge weitere Holzpfähle in den Seeuntergrund gerammt. © Roettig

Dießen/Aidenried - Der immer öfter auftretende Starkwind am Ammersee-Ostufer hat jüngst den Dießener Bau- und Umweltausschuss beschäftigt. Das Landratsamt Landsberg, zuständig für die „hoheitlichen Befugnisse im gemeindefreien Gebiet des Ammersees“, hatte mit einem Bauantrag angefragt, ob es Bedenken gegen die Errichtung eines Wellenbrechers vor Aidenried gebe.

Anlass für den Bauantrag der Kreisbehörde waren die vermehrt auftretenden Starkwindereignisse mit heftigem Wellenschlag und die damit einhergehenden Schäden an Schiffen am Boots- und Badesteg im Freizeitgelände Aidenried. Und das wird im Sommer bekanntlich auch von vielen Dießenern stark frequentiert. Der Steg biete nur Schutz gegen Stürme aus westlicher Richtung. Die Hauptwindrichtung liege aber in nordwestlicher bis nordöstlicher Richtung, heißt es in der Antragsbegründung der Lechstädter.



Die Planer hatten diverse Lösungsansätze hinsichtlich Wirksamkeit, Machbarkeit und anfallenden Baukosten diskutiert. Als optimales Ergebnis zeigte sich die Ausführung eines Wellenbrechers als Pfahlreihe in Form von durchlässigen Holzpfählen auf einer Länge von 42 Metern nördlich des Steges. Die sechs Meter langen Pfähle sollen dabei etwa 80 Zentimeter über die Wasser­linie herausragen. Laut Landratsamt Landsberg reduziere man damit deutlich den Wellenschlag und erhalte trotzdem die Grundströmung. Der nachhaltige Baustoff füge sich zudem in das Landschaftsbild ein. Außerdem biete der Wellenbrecher einen Schutzbereich für Jungfische.



Wie Dießens Bauamtschefin Johanna Schäffert erläuterte, werden die Pfähle die Wasserlinie je nach Wasserschwankungen unterschiedlich überragen. In diesem Zusammenhang befürchtet Gemeinderat Franz Sanktjohanser (Dießener Bürger), dass die Pfähle bei Hochwasser nicht mehr sichtbar seien und eine Gefahr für Boote und Schwimmer darstellten. Das Gehölz müsste deshalb mit Bojen oder Warnschildern gekennzeichnet werden. Mit dieser Empfehlung nahm der Bau- und Umweltausschuss den Antrag des Landratsamtes „positiv zur Kenntnis“.



„Wellenbrecher“ war übrigens 2021 das „Wort des Jahres“. Die Gesellschaft für deutsche Sprache wählte den Ausdruck aus dem Hochwasser- und Umweltschutz in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Hier werde der Begriff „Welle“ für das wellenartige Auftreten der Erkrankung verwendet. Die Schutzmaßnahmen dagegen seien lediglich im übertragenen Sinne „Wellenbrecher“.