Zur Charette in die Landsberger Altstadt!

Von: Susanne Greiner

Ab 27. Januar drei Tage belegt: Das aktuell leere Ladengeschäft im Hinteranger 300 wird ab dem 27. Januar ‚Basislager‘ des offenen Büros vom Stadtplanungsbüro Dragomir. © Greiner

Landsberg – Wie könnte die nördliche Altstadt in Bezug auf Grün, Aufenthaltsqualität und Verkehr aussehen? Das soll das Projekt „Aufwertung nördliche Altstadt“ mit Bürgerbeteiligung eruieren. Am Montag, 27. Februar, startet die ‚Charette-Phase‘: Das Stadtplanungsbüro Dragomir nistet sich drei Tage im Hinteren Anger 300 ein – und öffnet die Tore für alle, die sich über die bisherigen drei Entwürfe informieren oder auch weitere Ideen und Wünsche einbringen wollen.

Noch sind die drei großen Schaufenster in dem aktuell zum Verkauf stehenden Haus im Hinteren Anger leer. Ab dem 27. Februar soll aber schon von außen sichtbar werden, dass hier die „Charette“, das offene Planungsbüro, werkelt. „Von 10 bis 17 Uhr stehen die Türen bei uns offen“, sagt Dragomir-Geschäftsführer Martin Birgel. Der Diplom-Ingenieur ist einer der drei Mitarbeitenden, die über drei Tage die bestehenden drei Varianten für die Gestaltung des Vorder- und Hinterangers vorstellen und weiterentwickeln werden. Jeder sei jederzeit willkommen, könne sich informieren, den Planern über die Schulter schauen, mitplanen und optimieren: „Wir sind da, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen.“



Ab 18 Uhr abends soll es jeweils ein Werkstattgespräch geben: eine Art Zusammenfassung dessen, „was so an dem tag kam, welche Erkenntnisse man gewonnen hat“, sagt Birgel. Keine Vorträge, keine Präsentation, eine lockere Runde je nachdem, wer und wie viele dasein werden. „Wir haben auch Bier da.“



Das Grün am Montag

Die Tage sind grob eingeteilt: Am Montag steht das Motto „Grün“ ganz vorne, am Dienstag ist es das Verweilen, beispielsweise die Gastro, kommerzielle und auch nicht kommerzielle Aufenthaltsflächen, und Am Mittwoch dreht sich alles um die Mobilität. Am Abend wolle man „eine Art Zusammenfassung“ machen, sagt Birgel. Dann werde auch Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl vor Ort sein.



Das Büro soll nur provisorisch eingerichtet werden, eben als ‚Werkstatt‘ mit Schreibtische, ein paar Stühle. „Aber wir haben unsere Computer und große Bildschirme dabei“, sagt Birgel. So könne man Vorschläge gleich am Computer testen: „Reicht die Fahrbahnbreite an einer bestimmten Stelle, könnte man hier etwas verändern?“ Zu jeder Variante gebe es ein riesiges Plakat, auf dem man die Änderungen gleich festhalten könne. „Der Entwicklungsprozess soll am Ende sichtbar sein.“



Man sei offen für alles, sagt Birgel, der zusammen mit seinen Kollegen Christof Pflaum und Lea Hickl an allen drei Tagen dabei sein wird. Gespräche, Diskussionen, jeder könne sich auch einfach nur im Schnelldurchlauf informieren oder sich eine Stunde lang detailliert ein Bild machen.



Die drei bisherigen Varianten sind ‚in der Intensität aufsteigend‘: beispielsweise beim Thema ‚Verkehr‘ von einer einfachen Verkehrsberuhigung mittels Fahrbahnverschränkung bis hin zur (zeitlich begrenzten) Fußgängerzone. Dennoch seien die Varianten „noch sehr abstrakt, nicht fertig ausgearbeitet, „da gibt es noch viele Knackpunkte“, sagt Birgel. Nicht umsonst gehe es ja um Entwürfe – mit Raum für Veränderungen.