Erster Spaziergang

Start der BayernHistoryApp in Greifenberg und Dießen

Von: Dieter Roettig

Teilen

Freuen sich über den Start der BayernHistoryApp in Greifenberg: (v.l.) Bezirkstagspräsident Josef Mederer, Gabriele Triebel und Alex Dorow (beide MdL), Bürgermeisterin Patricia Müller und Initiator Wolfgang Hauck. © Roettig

Greifenberg – Wenn künftig Touristen im Greifenberger Sträßchen Valloch mit Handy und Knopf im Ohr andächtig vor einem verwunschenen Häuschen stehen, hat sie die neue „BayernHistoryApp“ hingelotst.

Das frühere Wohn- und Atelierhaus des weltbekannten Tigerenten-Schöpfers und Kinderbuchautors Janosch(„Oh, wie schön ist Panama“) ist einer der „Points of Interest“, die von Initiator Wolfgang Hauck und ehrenamtlichen Mitstreitern multimedial aufbereitet wurden. Der kostenlose digitale Führer durch Geschichte und Kultur im Landkreis Landsberg ist jetzt online und wurde offiziell in der Gemeinde Greifenberg gestartet.



Hauck konnte zur Feierstunde vor dem ersten „Dorfspaziergang“ illustre Gäste begrüßen. Darunter Oberbayerns Bezirkstagspräsident Josef Mederer, die Landtagsabgeordneten Gabriele Triebel und Alex Dorow sowie natürlich Bürgermeisterin Patricia Müller mit ihrem Kulturreferenten Urban Lübbeke. Bayerns Wissenschafts- und Kunstminister Markus Blume, dessen Haus das App-Projekt mit 46.000 Euro gefördert hat, gratulierte per Video-Grußwort. Mederer, der immerhin 10.000 Euro vom Bezirkstag beigesteuert hatte, schwärmte von der App: „Damit kann man die Jugend viel leichter begeistern als mit einem Reiseführer in Papierform.“ Er wolle bald mit seinen Enkeln wiederkommen und ihnen das Janosch-Häuschen zeigen, im dem der Künstler von 1960 bis 1980 gelebt hat.



Dorow freute sich, dass mit der App auch die Kultur- und Kunstgeschichte kleiner Orte gewürdigt und mit unterhaltsamen und interaktiven Inhalten zum Lesen und Anhören lebendig werden. Landtagskollegin Triebel sprach von einem „tollen Start-Up“. Die digitale Form habe den Vorteil, das man ständig ergänzen, erweitern und vernetzen könne. Jetzt brauche man noch „Inkubatoren“, die das ganze wachsen und gedeihen lassen. Hauck zeigte sich diesbezüglich optimistisch, zumal die Unterhaltskosten der App für die nächsten zehn Jahre gesichert seien.



Erster Spaziergang

Der erste Dorfspaziergang mit erstaunlich vielen Greifenberger Bürgern führte per App von der Kirche Maria Immaculata zu den Schaffens­stätten des Malers Max Raffler und des Bildkünstlers Janosch, zum geschichtsträchtigen Theresienbad und dem benachbarten FC Greifenberg und endete im Schlosspark des Freiherrn Benedikt von Perfall.



Für Hauck und seine Koordinatorin Anke Neudel ging das Programm in der Marktgemeinde Dießen weiter. Im „Denkerhaus“ starteten sie zusammen mit Bürgermeisterin Sandra Perzul und Kulturgemeinderat Michael Lutzeier das Dießen-Kapitel der App. Die Historie der größten Westufer-Gemeinde hat auch Amüsantes zu bieten wie die „Fischereier Lift- und Bergbahn-Betriebe“ oder ein Porträt von zwei Nordlichtern, die mit dem Craft-Bräu das Bierbrauen wieder aufleben ließen. Schließlich gab es im 19. Jahrhundert rund zwanzig Brauereien in Dießen. Multimedial vorgestellt werden unter anderem auch die Ammersee-Schifffahrt, Marienmünster und Rathaus sowie das Klosterrichterhaus, in dem heute die Polizeiinspektion residiert.



Demnächst starten in der App auch die Gemeinden Prittriching, Egling, Geltendorf, Kaufering, Schondorf und Fuchstal. Die App kann man kostenlos im App Store und bei Google play downloaden. www.bayernhistory.de.