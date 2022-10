Rathauskonzerte Landsberg: Wenn Bach Tango tanzt

Von: Susanne Greiner

Teilen

Mit Standing Ovations belohnt: das Saxophonquartett „clair obscure“, (v.l.) Christoph Enzel, Kathi Wagner, Maike Krullmann und Adrian Tully, die mit grandiosem Zusammenspiel und energiereicher Spielfreude die Rathauskonzerte-Saison einläuteten. © Greiner

Landsberg – Wenn es um Kulturveranstaltungen geht, hat sich das Wort ‚ausverkauft‘ rar gemacht. Nicht so beim ersten Rathauskonzert der Saison: der Festsaal ist am Samstagabend bis auf den letzten Platz gefüllt – mit viel jüngeren Zuhörern, nicht gerade typisch für ein klassisches Konzert. Das, was das Berliner Saxophonquartett „clair-obscur“ hören lässt, ist allerdings auch nicht wirklich klassisch klassisch – Klassik hat eine enorme Bandbreite. Das findet sich auch im Programm der Saxspielerinnen und -spieler: Mit „Astor Piazzolla – Erinnerungen in sechs Bildern“ reisen sie mit dem Publikum zum Tango Nuevo, mit Stopps bei Bach, Stravinsky und Co.

Bach kannte kein Saxophon – das Instrument hat Adolphe Sax erst 1846 in Frankreich patentieren lassen. Und weil Sax ein Zwischending von Oboe und Klarinette wollte, verhalf er dem Instru­ment zum Metallkörper, beließ das Mundstück aber wie das der Klarinette: ein Holzblatt – deshalb Holzblasinstrument. Und wie soll das Metall mit Bach funktionieren? Am besten, indem man den Zuhörern gleich einen Standard der Klassik um die Ohren haut – Hauen im positivsten Sinne: Das Quartett startet mit Bachs Contrapunctus IV aus der „Kunst der Fuge“, ein ‚Hit‘, den die meisten mit Streichern im Ohr haben. So sind die ersten Takte ungewohnt, direkter, ‚menschlicher‘ durch den sprechenden Klang des Instruments. Aber schon bald haben Ohren und Hirn die Geigentöne vergessen und sind im Sax-Modus angekommen.



Mit ihrem Album „Astor Piazzolla – A Manera de Memorias“ haben die Vier dem Tango-Nuevo-König zu dessen hundertstem Geburtstag 2021 ein Geschenk gemacht . Und auch sich selbst, zum 20-jährigen Bestehen. Basierend auf Interviews, in denen Piazzolla mit Gorin Natalio über die ihn am meisten beeinflussenden Musiker spricht, stellen „clair-obscure“ Piazzolla neben Bach, Ravel, Stravinsky, Gardel, Ginastera und Gershwin – sechs Bilder, die abwechslungsreicher nicht sein könnten.



Bachs Fugenmodus ist in Piazzollas „La muerte del Angel“ wiederzufinden, wenn auch anfänglich mehr Dissonanz und mittelteilig ein cineastisch anmutendes Einsprengesel die Entfernung zu Bach zeigt. Ravels „Pavane für eine tote Prinzessin“, ein zum Weinen schönes Stück mit pochenden Vierteln und Triolen, die Kathi Wagners Bariton tupft, findet sich im singenden Sopransax von Adrian Tully bei Piazzollas „Milonga del Angel“ wieder. Selbst Stravinskys „Zirkuspolka“ mit seinen abgehackten, an Wiener Walzer erinnernden Tanzzitaten – einer Anekdote nach ein Ballett für Elefanten, sagt Tenorspieler Christoph Enzel –, flackert im „Four for Tango“ des Argentiniers (für etwas agilere Elefanten) samt quiekenden Saxophonen wieder auf.



Mit Carlos Gardel reist das Quartett auch akustisch in die Stummfilmzeit – um ein Extrem dagegenzusetzen: die Danzas Argentinas von Alberto Ginastera, Piazzollas Lehrer. Der nur wenige Ältere wagt sich weiter als sein Schüler, ist schräger, setzt nahezu schmerzhafte Dissonanz neben Wohlfühlklang: vor allem im dritten Tanz, der das perfekte Zusammenspiel des Quartetts zeigt, und der anschließenden Milonga, ganz in Moll, aber dann zu Dur schwankend, mit begeisternd schlichter Melodie, traumhaft schön.



Was kann da noch kommen? Natürlich Gershwin! Dessen „Walking the Dog“ setzt das Quartett Piazzollas „Resurrection del Angel“ gegenüber, mit einem angejazzten Melodieeinstieg von Tenor und Alt (Maike Krullmann) samt barocker Note und hundespaziergangschreitendem Bariton.



Ohne Aufforderung hängen „clair-obscure“ zweimal Gershwin an, tanzend, jazzig, voller Energie und sichtlicher Begeisterung für ihre Musik. „Uns hat es Spaß gemacht“, bedankt sich Enzel beim stehend applaudierenden Publikum. „Uns auch“ lautet die einhellige Antwort. Was zur Zugabe der Zugabe mündet: Piazzollas „Libertango“ – was sonst?