Startschuss fürs Landsberger Ruethenfest ist gefallen

Von: Susanne Greiner

Landsberg - „Die kleine Stadt mit ihrem großem Feste“: So startet der Ruethenfest-Herold seinen Prolog. Wobei „beim großen Fest, das heut beginnt, Landsbergs Kinder die Hauptpersonen sind“, wie der Bürgermeister in seiner Rolle verkündet. OBin Doris Baumgartl lobte die „pure Leidenschaft und den unermüdlichen Einsatz“ aller Beteiligten: „Wir werden alle Teil der Landsberger Stadtgeschichte. Jeder von uns ist ein Mosaikstein davon.“ Und der Vorsitzende des Ruetenfestvereins Tobias Wohlfahrt mahnte: „Jubeln und applaudieren Sie!“ Zur Eröffnung war gar Schirmherr Ministerpräsident Dr. Markus Söder zu Gast, der sich auch ins Goldene Buch der Stadt eintrug - und Landsberg, von der Stimmung auf dem voll besetzten Hauptplatz begeistert, kurzerhand zur Hauptstadt Bayerns erklärte - zumindest an diesem Tag.

1 / 142 Startschuss fürs Landsberger Ruethenfest ist gefallen: Zur Eröffnung am Mittwochabend bei bestem Sommerwetter kam auch Schirmherr Ministerpräsident Markus Söder. © ks

