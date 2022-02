Statt Faschingsumzug: Bombonregen im Pausenhof

Teilen

Zirkusdirektorin Perzul und Schulreferent Schlüpmann als ‚Willi‘ beim Bonbonverteilen am Schulfenster. © Gemeinde Dießen

Dießen - Kein Faschingsumzug - eine Nachricht, die vor allem Kinder traurig machen dürfte. Zum Beispiel die Schüler der Dießener Carl-Orff-Schule, die immer am Lumpigen Donnerstag die Herrenstraße unsicher machten. Doch ganz auf Fasching verzichten sollten sie auch nicht. Weshalb der Fasching im Pausenhof stattfand. Und „Zirkusdirektorin“ Sandra Perzul 42 Kilo Bonbons regnen ließ.

Schöne Tradition war es seit Jahren, dass die Schülerinnen und Schüler der Dießener Carl-Orff-Grundschule am Lumpigen Donnerstag bunt verkleidet und in freudiger Erwartung zum Sturm auf das Rathaus ansetzten. Herrenstraße und Marktplatz wurden gesperrt und ein bunter Bonbonregen ging auf die hübsch, bunt oder auch schaurig verkleideten Kinder nieder.



Aufgrund von Corona konnte das fröhliche Spektakel auch in diesem Jahr nicht in gewohnter Form stattfinden. Doch ganz mussten die Buben und Mädchen nicht auf ihre Faschingsgaudi verzichten. An der Grundschule wurde ein buntes Faschingstreiben veranstaltet, wenn auch unter bestimmten Hygienemaßnahmen und in abgespeckter Form. Dießens Erste Bürgermeisterin Sandra Perzul ließ sich dabei buchstäblich nicht lumpen. Als Zirkusdirektorin verkleidet und mit 42 Kilogramm köstlichster Süßigkeiten ausgestattet, war sie Überraschungsgast in der Schule. Tat- bzw. wurfkräftige Unterstützung erhielt sie dabei vom Schulreferenten Marc Schlüpmann, denn 42 Kilo bunte Bonbons sind zu zweit besser verteilt als alleine.

In sechs Gruppen kamen alle Schülerinnen und Schüler der Carl-Orff-Grundschule auf den Pausenhof gestürmt und durften hier im Bonbonregen baden und einsammeln, was die kleinen Hände in der Eile zu fassen kriegten. Den Kindern, der Bürgermeisterin und dem Schulreferenten machte die Aktion sichtlich Spaß, das konnte man an den vielen strahlenden Gesichtern ablesen. „Unbeschwertes Kinderlachen ist ein sehr kostbares Gut. Ich freu mich sehr, dass ich das an diesem ganz besonderen Tag heute erleben und auch schenken durfte,“ so Perzul nach der Aktion.