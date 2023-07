Sternrad-Haus-Graffiti im Landsberger ULP ist fertiggestellt

Von: Susanne Greiner

Ein Vogelmotiv in Blau- und Grüntönen schmückt die 20 Meter hohe Fassade des Sternrad Hauses am Papierbach. © ehret+klein

Landsberg - Das Sternrad Haus im Landsberger Baugebiet Am Papierbach strahlt jetzt in Grün- und Blautönen: Das Künstlerkollektiv VIDEO.SCKRE aus Ludwigsburg, die Gewinner des Kunstwettbewerbs 2022, hat die Gestaltung der 20 Meter hohen Nordfassade jetzt vollendet.

Zu sehen ist ein Vogelmotiv - und zwar der Eisvogel. Wobei bereits kritische Stimmen, unter anderem auch im Stadtrat, darauf hingewiesen hatten, dass das Biotop im Baugebiet, in dem vor Baustart der Eisvogel noch anzutreffen war, inzwischen zerstört sei. Die dortige Wassergasse führe seither kein Wasser mehr. Der Vorhabenträger will deshalb das Biotops vom Feuchtbiotop zur blütenreichen Magerwiese mit Baumbestand umgestalten (der KREISBOTE berichtete).

Für die Gestaltung der etwa 300 Quadratmeter großen Hauswand hatte ehret+klein im vergangenen Jahr einen Kunstwettbewerb gestartet. In der Begründung der Jury für die Entscheidung war auch folgender Satz enthalten: „Der Bezug zum Papierbach, in den die Vögel in dem Motiv eintauchen, stellt einen sehr ursprünglichen Bezug zum Quartier du dessen Umfeld her.“