„Stoppok und Artgenossen“ und die Wilde 13

Von: Andrea Schmelzle

Teilen

Alte und neue Songs, allein oder gemeinsam gesungen, und eine musikalische Entdeckungsreise präsentierten (von links): Stefanie Hempel, Anne de Wolff, Iris Romen, Stefan Stoppok, Tokunbo, Jan Plewka und Ulle Rohde. © Schmelzle

Landsberg – Längst Kult: Zum 13. Mal lud Stefan Stoppok befreundete Künstler – „Artgenossen“ – in die Lechstadt, um dem Publikum im fast ausverkauften Stadttheater gleich zwei wundervolle Abende zu bescheren. Dieses Mal teilte er sich die Bühne mit Sängerin und Komponistin Tokunbo, The Joni Project (Multi-Instrumentalistinnen Stefanie Hempel, Iris Romen und Anne de Wolff), Selig-Sänger Jan Plewka sowie Gitarrist und Songschreiber Ulrich (Ulle) Rode: tolle Musik, intelligenter Witz und berührende Momente.

13 ist manchmal eine Glückszahl: „Erstmals ist es uns gelungen, diesen Abend zweimal stattfinden zu lassen“, freut sich Edmund Epple, Musik-Verantwortlicher für das Stadttheater, in seiner Eröffnungsrede. Der Samstagabend startet mit zwei Songs, die Stoppok allein, nur mit Gitarre, präsentiert. Darunter (jetzt schon!) ein Liebeslied für das Publikum, „schmachtender kann es nicht sein“: „Ich denk an dich, wenn im Scheinwerferlicht die Nacht anbricht“ aus dem Song „Jede Stunde“.



Am Samstag wird die 13 aber auch ein wenig ihrem Ruf gerecht: Als Stoppok zur halbakustischen Gitarre wechseln will, reagiert der Verstärker nur mit lautem Rauschen. „Wenn ein technischer Defekt schon vor dem dritten Lied eintritt, wird es ein wunderbarer Abend“, meint er gelassen und greift kurzerhand zur anderen Gitarre, um seinen Song „Alles klar“ zu spielen. „Keine Krise kann mich beuteln“, heißt es da, irgendwie passend. Wie es denn dem Publikum so gehe, will er wissen. „Wenn du uns fragst, bei uns ist alles klar“, antwortet es textsicher und laut singend. Das Eis ist gebrochen, die Stimmung jetzt schon perfekt.



Zeit, die ersten „Artgenossen“ auf die Bühne zu holen – Gitarrist „Ulle“ Rohde und „The Joni Project“ aus Hamburg. Aber auch der E-Bass der Joni-Bassistin Iris Romen mag nicht funktionieren. „Auf YouTube würde man jetzt wegschalten – Ihr müsst da durch“, witzelt Stoppok. Das Publikum gackert, Romen improvisiert und greift zum Kontrabass. Die drei Musikerinnen haben sich 2021 anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des legendären Joni-Mitchell-Albums „Blue“ zusammengetan. In neuen Interpretationen und farbenreichen Instrumentierungen bringen sie mit ihren ganz unterschiedlichen Stimmen Mitchells Songs auf die Bühne – und nehmen das Publikum mit auf eine Reise, führen es vom Liebeslied über „Heavy Folk“ bis hin zum „traurigsten Weihnachtslied aller Zeiten“.



Der nächste kommt: Selig-Sänger Jan Plewka, der als „glühender Verehrer“ von Rio Reiser nicht zuletzt in Begleitung eines großartigen Ulle Rohde an der E-Gitarre Reisers „Der Traum ist aus“ interpretiert. Stark, berührend und, weil so aktuell, betroffen machend: „Ich hab geträumt, der Krieg wär‘ vorbei.“



Die „letzte Artgenossin“ Tokunbo, eigentlich Tokunbo Akinro, präsentiert – getragen von ihrer samtweichen Stimme – ruhige Songs aus ihrem aktuellen Album „Golden Days“, das seinen Anfang im Lockdown genommen hat. „Ich wollte mit Musik aus dieser Zeit gehen, die Zuversicht und Hoffnung ausstrahlt“, erzählt sie.



Gänsehaut kommt auf, als Stoppok und seine „Artgenossen“ als letzten Titel gemeinsam den wunderschönen Reiser-Song „Junimond“ singen. „Bye bye, es ist vorbei“? – das lässt das begeisterte Publikum noch nicht zu. Noch drei Mal ‚müssen‘ alle Artgenossen auf die Bühne – unter anderem mit der Wiederholung vom Stoppok-Song „Wie tief kann man sehn“ – „Freunde kommen, Fremde gehen“ – heißt es da. „Aber Ihr geht nicht als Fremde“, betont der Gastgeber zum Abschied. Nein, wir sind Freunde, irgendwie fühlt sich alles wohlig und vertraut an. Danke dafür!