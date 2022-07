Ohne Pauken, mit Trompete

Schondorf: Wagner mit Sand an den Füßen

Von: Susanne Greiner

Teilen

Im HIntergrund die letzten Schwimmer, im Strandcafé Forster „Der Fliegende Holländer“: Die Inszenierung des Richard Wagner Verbands Ammersee überzeugt. © Greiner

Schondorf – Abends, 18 Uhr im Café Forster. Das Gezeter zweier Haubentaucher erklingt, eine Gans schnattert am Himmel, Segelmasten reiben klirrend aneinander. Dazwischen: Der Holländer, Tenor, schwarz gewandet: „Die Frist ist um – und abermals verstrichen sind sieben Jahr.“ Hinter ihm trocknen sich derweil zwei Kinder am Steg kichernd ab. Der hehre Wagner, statt in Bayreuth am Bauernsee-Ufer, geht das? Ja. Und wie. Das beweisen die Mitglieder und Gäste des Richard Wagner Verbands Ammersee mit dem „Fliegenden Holländer“ im Strandcafé Forster. Hervorragende Sänger, die Natur als Bühnenbild und zwischen den Zehen der Sand: Wagner kann so wunderbar unpompös sein.

Andreas Hörl als Daland © Greiner

„Wandel und Wechsel liebt, wer lebt“, lässt Richard Wagner seinen Wotan im Rheingold sagen. Ein Zitat, das sich der Richard Wagner Verband Ammersee auf die Fahnen geschrieben hat. Dessen Mitglieder sind – natürlich – Wagner-Fans durch und durch. Die Signatur der E-Mails schließt mit dem Walkürenruf „Hojotoho!“. Und 2018 wurde in Goldkronach auch schon der eigene Goldschatz beim Goldwaschen gesucht – „Wagner goes Wild – Golddigger“ nannte der Verband die Aktion –, was manch Außenstehendem doch etwas kurios anmuten mag. Kreativität wohnt neben Wagner ganz offensichtlich mit in den Genen der Mitglieder. Aber eben auch eine Leidenschaft für den Komponisten und der Wunsch, diese zu vermitteln – um Richard Wagner aus der klischeehaften Ecke zu holen.



Das Entstsauben fängt bei der Bühne an: Die Truppe nutzt den schiffrumpf-förmigen Platz vor den Umkleidekabinen, eine Wiese mit Leiterzugang zum See – auf der am Ende Senta und der Holländer gemeinsam im Wasser verschwinden werden. Requisiten sind nicht vorhanden – bis auf eine schillernde, dunkelgraue Stoffplane, das Meer oder auch das Schiff des Holländers. Und selbst die wäre eigentlich nicht notwendig gewesen. Der Ort wirkt für sich. Und was ihn auszeichnet, ist eine erstaunlich gute Akustik: die Worte der Sängerinnen und Sänger sind gut zu verstehen, die Musik perfekt zu hören – auch wenn der Wind weht, die Wellen plätschern. Das liegt natürlich auch an den guten Solistinnen und Solisten und den Chormitgliedern – 32, Profis und Semiprofis und Stipendiaten des Verbands.



Der Männcherchor mit Kapitän Daland (Andreas Hörl) © Greiner

Bei den Solisten sticht Bass-Bariton Paul Gukhoe Song heraus, der den Tenor-Part des Holländers übernimmt. Seine Stimme ist nie zu dramatisch, nie gedrückt – immer klar und schnörkellos. Etwas rauer, aber ungemein passend Bass Andreas Hörl als Kapitän Daland. Stimmgewaltig auch Stefan Vinke als Jäger-Tenor, der hartnäckig versucht, Senta dem Holländer (und seinem mystisch-romantischen Schicksal) zu entreißen. Und natürlich gibt auch Sopranistin Anahita Ahsef eine großartige Senta.



Ohne Pauken, mit Trompete

Sieben Musiker – an Oboe, Klarinette, Horn, Trompete, Bass und zwei Flügeln (einer von ihnen der musikalische Leiter ud Dirigent Rainer Armbrust) – sind das ‚Orchester‘. Also nichts mit schmetternden Hornrufen, bombastischem Streicher-Schmalz oder gar dröhnenden Pauken. Im Gegenteil, teilweise wirkt die Musik – im positiven Sinne zu verstehen – wie auf dem Jahrmarkt: unbeschwert, leicht. Wagner-Oper geht eben auch zurückhaltend.



Das zeigt sich ebenfalls in den Kostümen: Glitter und Walle-Walle sucht man umsonst. Der Frauenchor, auch für die Meeresströmung via Stoffband zuständig, trägt unifarbene Kleider in Meertönen, der Männerchor Leinenhemd und schwarze Hose. Die Solisten stechen nicht heraus, allein der Holländer wirkt im kampfsportanmutendes Schwarz geheimnisvoll anders. Der Bayreuth angepasste Startpunkt um 18 Uhr sorgt dafür, dass das Ensemble nicht in künstliches Licht gerückt werden muss. Und wenn Senta und der Holländer am Ende die Treppe in den See hinabschreiten, verabschiedet sie die untergehende Sonne.



Leiterin Arabella Hellmann setzt in ihrer Regie auf Schlichtheit. Die Stimmen stehen im Vordergrund, die Musik trägt die Handlung. Und zweieinhalb Stunden verstreichen wie ein Augenblick. Dabei könnte vieles ablenken: einzelne Schwimmer, abendliche Segler, die Jugendlichen im Schlauchboot; das Rauschen der Wellen, die im Wind raschelnden Blätter oder auch die im Sonnenlicht flirrenden Grasmücken. Aber selbst die scheinen von Wagner absorbiert – und tanzen im Rhythmus der Musik.

Die Oper wird heute und morgen Abend, 15. und 16. Juli, in Schondorf im Strandcafé Forster aufgeführt. Mehr Infos hier.