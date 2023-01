25 Prozent weniger Strabs in Dießens Flaniermeile

Urteil am Verwaltungsgericht

Dießen – Zwischen Frühjahr 2014 und Herbst 2015 wurden die Mühlstraße und der Untermüllerplatz aufwändig saniert und komplett neu gestaltet. Vorausgegangen waren jahrelange teils konträre Diskussionen im Gemeinderat sowie eine Bürgerbeteiligung über das künftige Erscheinungsbild von Dießens „Flaniermeile und Wohnzimmer“. Mit dem durchgängig gepflasterten Ergebnis hat man sich inzwischen angefreundet, wobei es aber bis dato hinter den Kulissen gärte.

Von den Anliegern hat die Gemeinde 2015 Vorauszahlungen für die Straßenausbaubeiträge (Strabs) erhoben, die aber teilweise nicht akzeptiert wurden. Denn wegen der baulich unterschiedlichen Gestaltung aufgrund diverser Verkehrsfunktionen hat man die Abrechnung in vier „Teilstrecken“ vorgenommen. Die Mühlstraße gilt als verkehrsberuhigte Ortsstraße mit Schrittgeschwindigkeit für Autos und Gleichberechtigung für Passanten und Spaziergänger. Der Teil vom Untermüllerplatz bis zur Bahnunterführung beziehungsweise zum Eingang in die Seeanlagen wiederum zählt als Fußgängerzone.

Mehrere Anwohner hatten gegen die Beitragsbescheide Widersprüche beim Landrats­amt Landsberg eingelegt, die aber 2019 abschlägig beschieden worden waren. Die Fälle gingen an das Verwaltungsgericht in München, das im Sommer 2021 erstmals darüber verhandelte.



Die Verfahren der Eigentümer an der westlichen und mittleren Teilstrecke der Mühlstraße wurden eingestellt. Das Gericht hatte den Klägern signalisiert, dass von ihnen möglicherweise zu wenig Ausbaubeiträge gefordert wurden, weil der Markt Dießen den Untermüllerplatz gesondert abgerechnet hat. Den Wohneigentümern an der östlichen Teilstrecke der Fußgängerzone empfahl das Gericht eine gütliche Einigung mit der Gemeinde, die aber scheiterte. So kam es Ende November vergangenen Jahres in der Landeshauptstadt zu einer erneuten mündlichen Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht.



In den jetzt zugestellten Urteilen stellte das Gericht im Wesentlichen folgenden Sachverhalt fest: Für die Baumaßnahmen durften von der Marktgemeinde grundsätzlich Straßenausbaubeiträge erhoben werden. Auch die Abgrenzung der vier Teilstrecken wegen der unterschiedlichen Verkehrsfunktionen beanstandete das Gericht in der zuletzt nur noch zu entscheidenden östlichen Teilstrecke der Fußgängerzone nicht. Die Anlieger müssten hinnehmen, dass der Beitragssatz pro Quadratmeter Fläche deutlich höher ausfalle als an den westlichen und zentralen Teilstrecken der Mühlstraße.



Trotzdem erzielten die Kläger einen Teilerfolg. Denn der Markt Dießen hätte nach Ansicht des Gerichts ein südlich des Mühlbachs gelegenes „Hinterliegergrundstück“ in die Beitragsabrechnungen einbeziehen müssen. Damit hätte sich die individuelle Beitragslast der Anlieger verringert. Auch bei zwei anderen Grundstücken nahm das Gericht eine Korrektur bezüglich der „Eckermäßigung“ vor, weil die Grundstücke an mehrere Straßen angrenzen. Durch das neue Urteil des Verwaltungsgerichts erreichten die Kläger immerhin eine Beitragsreduzierung von rund 25 Prozent.



Nachdem die Straßenausbaubeiträge seit Anfang 2018 abgeschafft wurden, wird es zur Mühlstraße und zum Untermüllerplatz wohl keine endgültigen Beitragsbescheide mehr geben. Verwaltungsgerichtssprecherin Dr. Simone Hilgers erwartet aber von der Marktge­meinde noch eine „fiktive Endabrechnung“. Im übrigen könne gegen die Urteile noch Berufung eingelegt werden.