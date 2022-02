Nur eine Minderheit

Streetworker statt Big Brother am Dießener Bahnhof

Von: Dieter Roettig

In den Wochenendnächten geht die Post ab rund um den denkmalgeschützten Dießener Bahnhof. Jugendliche feiern lautstark und hemmungslos zum Leidwesen der Anwohner. © Roettig

Dießen – Spätestens seit dem versuchten Kopfstoß und der Spuckattacke eines 15-Jährigen auf einen Polizeibeamten ist der Dießener Bahnhof als Hotspot für ungehemmtes nächtliches Abfeiern in Verruf geraten. Bis zu vierzig Jugendliche treffen sich an den Wochenendnächten zum Abhängen mit Alkohol, lauter Musik und auch Drogenkonsum. Als ideal erweist sich dabei der Pizzadienst im Bahnhofsgebäude. Über den Straßenverkauf gibt es Bier und Hochprozentiges für die junge Kundschaft ab 18. Immer wieder gerät das Abfeiern außer Kontrolle. Zerbrochene Bier- und Vodka-Flaschen, angezündete Pizzakartons, Schmierereien an den Wänden oder zerstörte Toilettenanlagen zeugen von sinnlosem Vandalismus.

Anwohner sind genervt und Fußgänger machen einen großen Bogen um das Bahnhofsgelände. Trotz regelmäßiger Kontrollen ist die Polizei relativ machtlos. Tauchen Streifenwagen auf, zerstreuen sich die Jugendlichen wie bei einem „Räuber- und Gendarm-Spiel“, so Polizeichef Alfred Ziegler. Bei dem 15-jährigen ‚Rabauken‘ hatten die Beamten Glück. Er war zu betrunken um wegzulaufen und konnte nach einer Blutprobe zuhause abgeliefert werden.



Nicht erst seit diesem Vorfall ist das nächtliche Treiben rund um den Dießener Bahnhof Diskussionsthema im Gemeinderat und in den Gremien. Michael Lutzeier (Die PARTEI): „Knallig, was da abgeht. Wir können hier nicht länger zusehen.“ Die Musik im Durchgang werde manchmal so laut aufgedreht, dass man es über den See bis nach Aidenried hört. Der Durchgang muss nämlich auch nach dem Zapfenstreich des Pizzadienstes wegen des Geldautomaten offen bleiben. Es werde Zeit, dass seitens der Gemeinde ein Aufruf an die Jugendlichen, Eltern, Lehrer und den Leiter des gemeindlichen Jugendtreffs ergeht, damit diese Treffen in einem maßvollen Rahmen mit gegenseitiger Rücksichtnahme ablaufen.



Nur eine Minderheit



Wobei man aber keinesfalls alle Jugendlichen pauschal verurteilen dürfe, so der gemeinsame Tenor. Es sei immer nur eine Minderheit, die sich da austobt. Wie Franz Sanktjohanser (Dießener Bürger) ergänzte, kämen die meisten Jugendlichen ohnehin von auswärts. Sobald der letzte Zug abfährt, werde es deutlich ruhiger. Laut Michael Hofmann (Bayernpartei) habe man „das Problem von Schondorf und Utting geerbt“, wo ein Sicherheitsdienst in den Nächten die Hotspots kontrolliert. Dafür und auch für eine zusätzliche Videoüberwachung wie in vielen Bahnhöfen plädierte Franz Sanktjohanser. Gegen Kameras sprach sich Miriam Anton (Grüne) aus, während ihr Fraktionschef Dr. Holger Kramer den Vorschlag gut hieß.



Statt Big Brother machte sich Jugendreferent Frank Fast (Freie Wähler) für den Einsatz von Streetworkern stark, die auf die Jugendlichen mit Fingerspitzengefühl und nicht mit erhobenem Zeigefinger zugehen. Vielleicht könne man diesbezüglich interkommunal mit den Gemeinden Utting und Schondorf zusammenarbeiten. Auf jeden Fall sollte man im neuen Haushalt die Kosten für einen Sozialpädagogen einstellen. In diesem Zusammenhang lobte Fastl die Jugendinitiative um Steff Sanktjohanser und Lea Schürer, die den neuen Skate- und Basketballplatz am MTV-Sportgelände mit viel Eigenregie realisiert haben. Bahne sich da unten Ärger, zuviel Müll oder gar Randale an, seien blitzschnell Teammitglieder zum Schlichten vor Ort.



Bürgermeisterin Sandra Perzul möchte die unschöne Situation rund um den Bahnhof mit dem neuen Jugendbeirat besprechen. Wegen Corona sei bislang ein Treffen nicht möglich gewesen. Unabhängig von diesem Gespräch wandte sich Jugendbeiratsvorsitzende Lea Schürer an die lokale Presse. Sie und ihre Vorstandskollegen Carlo Fesser und Ina Verhülsdonk sehen das Hauptproblem Corona-bedingt an den fehlenden Aufenthaltsmöglichkeiten und Veranstaltungen für die Jugend. So dürfe das Jugendzentrum aktuell nur zehn Besucher gleichzeitig aufnehmen. Auch war Jugendleiter Simon Brieger phasenweise nicht einsatzbereit, da er im Kindergarten Dettenschwang aushelfen musste.



Keine Kriminalisierung



Sicherheitsdienste und Kameras am Bahnhof würden das Problem nicht lösen. Damit verschiebe es sich nur eine Gemeinde weiter oder noch schlimmer ins Verborgene, wo weder Eltern noch Polizei eine Handhabe hätten. Man verharmlose als Jugendbeirat keinesfalls Alkohol bei Minderjährigen, Drogenkonsum und Vandalismus. Entgegenwirken könne man aber nur durch gezielte Aufklärungsarbeit und nicht, wenn man die Jugendlichen kriminalisiert und von öffentlichen Plätzen verscheucht. Die Sorgen des Gemeinderats verstehe man sehr wohl, aber man sollte bitte nicht alle Jugendlichen über einen Kamm scheren. Im übrigen hoffe man, dass sich mit dem Frühling, den steigenden Temperaturen und gelockerten Corona-Maßnahmen „das Problemfeld Bahnhof auflöst“.



Diskutiert wurde im Finanzausschuss des Gemeinderats Dießen auch über die immer wieder zerstörten Toiletten am Bahnhof. Abgerissene Waschbecken, eingeschlagene Fenster oder eingetretene Zwischenwände verursachen laufend Kosten. Eine Lösung wären schwer zerstörbare Kompletteinheiten aus Edelstahl wie man sie von Autobahn-WCs kennt. Gesamtkosten: rund 150.000 Euro. Gemeinderat Michael Hofmann (BP) sprach sich vehement dagegen aus: „Das wäre eine Kapitulation vor den Vandalen.“ Besser wäre eine Verlängerung der Schließzeiten auf 22 Uhr bis 5 Uhr morgens, da sich die Jugendlichen hier nur nachts aufhalten. Hofmann erinnerte daran, dass bei der Sanierung des Bahnhofs im Jahr 2012 bereits unzerstörbare Toiletten im Gespräch waren, aber abgelehnt wurden. Das damals favorisierte Modell hieß ausgerechnet „Stadelheim“…



Nicht nur Dießen hat ein „Bahnhofsproblem“. Auch in Utting wird vor dem ehemaligen Lagerschuppen lautstark gefeiert und kürzlich haben Jugendliche den Bürgerkühlschrank geplündert und den kompletten Bahnhofsplatz vermüllt. Zudem wurde das Fenster der Galerie „raumB1“ eingeworfen. Bürgermeister Florian Hoffmanns Antwort auf eventuelle Maßnahmen: „Fraglich ist, ob es Aufgabe der Gemeinde ist, mangelnde Erziehung von Seiten des Elternhauses nachzuholen oder ob hier tatsächlich die Justiz gefragt ist.“ Fakt sei, dass in der Gemeinde in den vergangenen Wochen mehrfach Sachbeschädigungen stattgefunden hätten, die sich sicherlich nicht mit dem fehlenden Jugendhaus begründen lassen.



Insofern könnte der Vorschlag des Dießener Jugendreferenten Frank Fastl greifen, der eine interkommunale Zusammenarbeit mit einem Streetworker vorgeschlagen hat.